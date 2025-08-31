BJP llega a las calles en Bihar para protestar contra los ‘abusos’ lanzados en PM







El BJP El domingo, salió a las calles de Bihar para protestar contra el presunto uso del lenguaje abusivo para el primer ministro Narendra Modi durante el Congreso ‘`Votante Adhikar Yatra` en el estado.

El ala de las mujeres BJP sacó una marcha por la tarde, dirigida por la vicepresidenta nacional Pooja Kapil Mishra.

«En Cultura indiaEl insulto a una madre nunca es tolerado. Las agitaciones continuarán hasta que Rahul Gandhi y el líder (RJD) Tejashwi Yadav tierten una disculpa, dijo Mishra.

Por la noche, el presidente estatal de BJP, Dilip Jaiswal, y el viceministro principal Samrat Choudhary participaron en una marcha de vela, y declararon que «el Congreso y sus aliados serán castigados por las mujeres de Bihar por el insulto a la madre fallecida del primer ministro».

La fiesta de azafrán ha bajado mucho en el CongresoDespués de que un supuesto video mostró a una persona no identificada que usaba un improperio hindi contra Modi de un margarita criado durante el Yatra en la ciudad de Darbhanga, desde donde Gandhi, su hermana Priyanka Vadra y el líder de RJD, Tejashwi Yadav, habían dejado a Muzaffarpur en motocicletas el miércoles.

Si bien el acusado ha sido arrestado desde entonces, el problema vio a los trabajadores de BJP intercambiando golpes con sus homólogos en el Congreso aquí hace un par de días.

Mientras tanto, los preparativos estaban en pleno apogeo para la conclusión de la Yatra, cuando el ex presidente del Congreso estará en la capital del estado para una marcha a pie del Gandhi Maidan a una estatua de Babasaheb Ambedkar en las cercanías del Tribunal Superior de Patna.

«La historia se hará mañana cuando las personas de lugares de toda la vida convergerán aquí para la lucha de Rahul Gandhi contra el régimen autoritario», afirmó Shakil Ahmed Khan, líder del Congreso en el Congreso en el Bihar asamblea.

Se ha erigido un gran dosel en Gandhi Maidan, un parque público que ha sido testigo de muchos eventos de época.

Las casas de carpas también están en su lugar para los partidarios que provienen de esquinas remotas de Bihar y, según Khan, «incluso de Uttar Pradesh contiguo».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente