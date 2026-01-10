BJP habría muerto de desnutrición si Bal Thackeray no lo hubiera alimentado: Uddhav







Jefe de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray El sábado dijo que el Partido Bharatiya Janata (BJP) habría «muerto de desnutrición» si su difunto padre, el fundador del Sena, Bal Thackeray, no hubiera acudido en su rescate, informó la agencia de noticias PTI.

Hablando en un mitin en Chhatrapati Sambhajinagar antes de las elecciones cívicas del 15 de enero en la ciudad y en todo el estado, el ex Ministro Principal de Maharashtra apuntó al BJP tras un comentario de su líder Raosaheb Danve, quien había dicho que «todos los partidos políticos han comido de nuestro plato», implicando que todos los partidos habían recibido ayuda del BJP en algún momento.

En reacción al comentario, Thackeray dijo: «Si el Shiva Sena Si el jefe (Bal Thackeray) no te hubiera alimentado, habrías muerto de desnutrición. Si esto es así, ¿por qué comen las sobras de nuestro plato? ¿Cuánto más consumirás? Parece que has contraído la enfermedad «Bhasmya» (hambre insaciable). ¿A cuántos de los nuestros te llevarás?»

También recordó a la multitud que el BJP llegó al poder por primera vez en Maharashtra en la década de 1990 en alianza con el indiviso Shiv Sena, bajo el liderazgo de su difunto padre, informó el PTI.

Uddhav alegó además que se estaba distribuyendo dinero a través de UPI para impedir que los candidatos de la oposición participaran en las encuestas cívicas.

«La policía debería investigar esto seriamente si está despierta», añadió.

Refiriéndose a los desafíos que enfrenta su partido, dijo: «A nuestro partido nos quitaron el nombre y el símbolo, pero la gente se quedó con nosotros. Ahora haremos un nuevo comienzo, tal como lo hicimos en 1988. Tenemos muchas caras nuevas ahora».

Encuestas cívicas de Maharashtra: el jefe de Shiv Sena (UBT) señala la escasez crónica de agua en Chhatrapati Sambhajinagar

Hablando sobre cuestiones cívicas, el jefe de Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) destacó la escasez crónica de agua en Chhatrapati Sambhajinagar y dijo que la ciudad recibe agua sólo 44 días al año, informó PTI.

«Cuando era primer ministro, el gobierno estatal había propuesto financiar completamente el proyecto de tubería de agua para la ciudad. Pero este gobierno hizo que la ciudad pidiera un préstamo para el proyecto, y aún así sigue incompleto», dijo.

Thackeray también criticó la BJP por el nombramiento de un coacusado en el caso de abuso sexual de Badlapur como concejal «cooptado» en el Consejo Municipal de Kulgaon-Badlapur.

«Esperábamos que el principal acusado en el caso Badlapur fuera llevado ante la justicia a través de un tribunal de vía rápida. Pero fue asesinado en un encuentro, lo que creó sospechas de que fue eliminado para evitar que salieran a la luz más nombres. Sin embargo, Tushar Apte, un coacusado, fue nombrado miembro cooptado del organismo local, diciendo que había ayudado al BJP a ganar elecciones. Esta es la mentalidad enfermiza del BJP», dijo.

Apte había sido secretaria de una escuela donde dos niños supuestamente fueron agredidos sexualmente por un asistente, quien luego fue asesinado en un encuentro policial. Fue nombrado en un caso registrado contra la dirección de la escuela por supuestamente no denunciar el delito. Renunció después de que su nombramiento como concejal generó polémica.

Thackeray también abordó la cuestión de la supuesta migración ilegal desde Bangladeshdiciendo que si tal infiltración existió, fue el fracaso del gobierno central y del Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah.

«Los partidos gobernantes sólo provocan que personas de diferentes comunidades se peleen entre sí. El país está siendo empujado hacia la anarquía porque las ciudades están cargadas de deudas», afirmó.

(Con entradas PTI)





