BJP Govt asegurará que ningún cambio demográfico en Sambhal: UP Diputy CM







Uttar Pradesh (UP) Viceministro Vicematil (CM) BraJesh Pathak dijo el sábado Partido Bharatiya Janata (BJP) El gobierno se asegurará de que no haya un cambio demográfico en Sambhal. Agregó que discutirá el informe de la Comisión Judicial sobre la violencia de noviembre de 2024 en la ciudad una vez que se presente al gabinete estatal.

«El informe de investigación aún no se ha hecho público. Lo llevaremos al gabinete, después de lo cual lo enviaremos hacia adelante para más acciones. Luego hablaremos de ello», dijo Pathak a los periodistas.

El viernes, Primer ministro Yogi Adityanath Había dicho que el informe de la Comisión Judicial confirmó una conspiración detrás de los disturbios en la ciudad, afirmando que no hay lugar para ningún cambio demográfico en el estado.

Pathak, sin embargo, insistió en que sus comentarios sobre la demografía eran independientes del informe, informó PTI.

«El primer ministro Narendra Modi y el primer ministro Yogi Adityanath mencionan constantemente que algunas pandillas, a instancias de los potencias extranjeras, intentan cambiar la demografía en UP y otros estados como parte de una campaña organizada. Nuestro compromiso es llevar a todos. Independencia.

«Hubo un motín en Sambhal en 1924. Muchas familias hindúes fueron asesinadas. En ese momento, Mahatma Gandhi le pidió a Jawaharlal Nehru que visitara el lugar. Nehru visitó Sambhal del 8 al 10 de septiembre de 1924, y el 12 de septiembre, un informe de 13 páginas se presentó a Mahatma Gandhi», dijo el Diputado CM.

Pathak afirmó que el informe de Nehru señaló que un templo de Harihar, construido por Prithviraj Chauhan, había sido convertido en una mezquita por Babar. «Este documento histórico muestra que el sufrimiento de los hindúes en Sambhal no sucedió de repente», dijo.

El diputado CM agregó que según los textos religiosos, se espera que el Señor Kalki sea reencarnado en la ciudad indio tiene una fe inquebrantable en Sambhal «.

En una excavación en los partidos de oposición, dijo que los gobiernos anteriores que «apaciguaron y dividieron a la sociedad» permitió que el equilibrio de la población se deteriorara.

«Esos gobiernos no tomaron medidas. Pero ahora la situación ha cambiado. Nuestro gobierno mantendrá la ley y el orden en Sambhal y en todo el estado», dijo Pathak.

Dijo que entre 2012 y 2017, la política de apaciguamiento era muy alta bajo el gobierno de Akhilesh Yadav.

“Bajo el liderazgo del primer ministro Yogi Adityanath, nuestro gobierno está fortaleciendo la ley y el orden. Después de la violencia de Sambhal, más de 68 sitios mitológicos y 19 pozos antiguos han sido liberados de la invasión y restaurados. Setenta y tres hectáreas de tierra se han liberado al retirar 1,067 Invasas en Sambhal. Los santuarios, las madrasas y los cementerios.

Un panel judicial de tres miembros presentó el jueves su informe al CM sobre la violencia que estalló cerca del Shahi Jama Masjid el 24 de noviembre de 2024, durante una encuesta monitoreada por ASI de la mezquita, que cobró cuatro vidas e hirió a varias otras.

Las fuentes dijeron que el informe destaca un cambio demográfico en Sambhal, una trama para atacar a los hindúes y la participación de grupos radicales y los alborotadores externos en los disturbios.

El presidente del Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, criticó al gobernante BJP, calificando la narrativa de la «propaganda de éxodo» como un importante fracaso del gobierno.

Él dijo: «La propaganda del éxodo que los líderes de BJP y sus asociados es el mayor fracaso del gobierno y muestra su incapacidad para traer armonía a la sociedad debido a su política de odio y comunalismo».

(Con entradas PTI)





Fuente