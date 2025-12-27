BJP gana Thiruvananthapuram Corporation, VV Rajesh es elegido alcalde







El líder del BJP, VV Rajesh, fue elegido alcalde de Thiruvananthapuram Corporation el viernes después de que el partido azafrán ganara 50 de los 101 distritos, marcando su primera victoria en una corporación municipal en Kerala. En las elecciones a la alcaldía del viernes, Rajesh obtuvo 51 votos. Más tarde prestó juramento como alcalde de Thiruvananthapuram Corporation.

