BJP forzando a la gente a defender el himno nacional a punta de pistola: Mehbooba Mufti







Presidente de PDP Mehbooba mufti El miércoles, acusó al BJP de coaccionar a las personas en Cachemira para defender el himno nacional en el «punta de pistola».

Ella dijo que la gente eligió no ponerse de pie mientras se jugaba el himno nacional fue un fracaso del gobierno.

«Es lamentable que el BJP haya llevado este lugar a un lugar donde obligan a las personas a defender el himno nacional a punta de pistola. Recuerdo que mis días de alumnos, solíamos defender el himno nacional cuando se jugaba. No había coerción. Es su fracaso», Mehbooba dijo a los periodistas durante una visita a una pareja en el área de la mancha de la ciudad.

Estaba respondiendo a una pregunta sobre la policía que detenía a una docena de jóvenes que fueron vistos sentados mientras el himno nacional se jugaba en el TRC Football Ground el martes por la noche.

El ex ministro en jefe de Jammu y Cachemira visitó el patio de juegos de Muslim Educational Trust, una escuela privada, en Baghat-e-Barzulla, en medio de informes de que la policía estaba planeando usar la tierra para construir un monumento a los mártires.

«Apelo al DGP para intervenir en el asunto y perdonar el Metió el terreno de la escuela para que los jóvenes y los residentes puedan continuar usando el espacio público para deportes y otras actividades comunales como los matrimonios. Si este terreno también está arrebatado, los jóvenes podrían extraviarse y ser víctimas de drogas u otras actividades no deseadas «, dijo.

Mehbooba también visitó una granja lechera en el área de Chattabal de la ciudad, donde interactuó con los lugareños que han estado exigiendo que las instalaciones se les dejen abierta, ya que es la única instalación deportiva que tienen.

«Este lugar se ha utilizado para actividades deportivas durante varias décadas. Incluso Maneras de PMEn su `Mann Ki Baat`, elogió el torneo de cricket nocturno en Pulwama. Apelo al comandante del Cuerpo del Ejército para asegurar amablemente que los jóvenes de esta área no sean privados de este campo de juego «, dijo.

Mehbooba dijo que cerrar las instalaciones para los jóvenes puede conducir a la mala voluntad.

«La policía son nuestros protectores, y pueden construir el monumento para los mártires en cualquier otro lugar. Hay mucho espacio en Jammu y Cachemira», agregó.







Fuente