BJP alega un ataque de TMC contra el diputado Khagen Murmu en Bengala Occidental







El jefe de células de la tecnología de la información de BJP y el observador central del partido para Bengala Occidental, Amit Malviya, mientras lanzaba un ataque mordaz contra el Congreso de Trinamool el lunes, condena el primer ministro de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, por el ataque contra el miembro del partido Lok Sabha, Khagen Murmu. Además, afirmó que el Congreso de Trinamool ha establecido un «Raj de la jungla» en el estado.

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, Khagen Murmu es dos veces BJP Miembro de Lok Sabha de la circunscripción de Maldaha-Uttar en el distrito de Malda. Supuestamente fue atacado por los activistas del Congreso de Trinamool el lunes por la tarde mientras se dirigía a Nagrakata en el distrito de Jalpaiguri.

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, para ayudar con los esfuerzos de ayuda y rescate para las personas en las colinas, las regiones de Terai y Dooars en el norte de Bengala, que se vieron afectados por las devastadoras lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra durante los últimos días.

Malviya afirmó además que después de que la administración estatal y el primer ministro Mamata Banerjee permanecieron ausentes cuando el desastre natural fue devastado por el desastre natural durante los últimos días, los trabajadores del Congreso de Trinamool ahora atacaban a los líderes y trabajadores de BJP, que intentaban llevar a cabo el trabajo de ayuda en el estado.

Mientras publica en las redes sociales, manejar X, escribió: «Mientras Mamata Banerjee Los bailes en su carnaval de Kolkata, el TMC y la administración estatal faltan en acción. Aquellos que realmente ayudan a la gente, los líderes de BJP y los Karyakartas, están siendo atacados por hacer trabajos de ayuda. Esta es la Bengala de TMC, donde se castigan las reglas de crueldad y la compasión «.

Además, el jefe de BJP, Whip Shankar Ghosh, acompañaba a Khagen Murmu mientras se dirigía a Nagrakata. Posteriormente, también recibió heridas leves, alegando que un grupo de partidarios del Congreso de Trinamool atacó su vehículo tan pronto como el vehículo llegó a Bamandanga.

Ghosh declaró además que «atacaron nuestro vehículo con palos y varillas y comenzaron a arrojar piedras a nuestro vehículo. Murmu fue golpeado en su cabeza por una piedra, lo que condujo a un sangrado severo. Nuestro vehículo también estaba muy dañado», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

El supuesto ataque contra los trabajadores de BJP ha profundizado la división política entre el BJP y TMC. Esta secuencia de escenarios ahora está convirtiendo una operación de socorro en otro punto de inflamación en el espectro político de Bengala. Mientras las aguas de las inundaciones continúan envolviendo casas y tierras de cultivo, la pelea política sobre quién está ayudando o obstaculizando el trabajo de ayuda cada vez más feroz.

(Con insumos de IANS)





Fuente