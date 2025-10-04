BJP alega que el gobierno de UPA se inclinó ante nosotros la presión después del ataque terrorista de Mumbai







El gobierno de United Progressive Alliance (UPA) liderado por el Congreso no tomó medidas fuertes contra Pakistán Después de los ataques terroristas de Mumbai 2008 cuando «sucumbió a la presión de los Estados Unidos», el Partido Bharatiya Janata (BJP) alegó el sábado, citando comentarios recientes de los ex ministros de la Unión P Chidambaram y Manish Tewari, informó la agencia de noticias PTI.

Al dirigirse a una conferencia de prensa en la sede de BJP en Nueva Delhi, el portavoz nacional del partido Gaurav Bhatia instó a los líderes del Congreso a aclarar por qué el gobierno de Manmohan Singh permitió «interferencia» extranjera en los asuntos internos de la India.

Exigió que Congreso Los líderes, Sonia Gandhi y Rahul Gandhi, responden a la reciente entrevista de Chidambaram en la que el ex ministro del Interior de la Unión dijo que todo el mundo había descendido a Nueva Delhi para evitar que India tomara medidas de represalia contra Pakistán después de los ataques, informó PTI.

Según los informes, Chidambaram dijo que entonces la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, le había pedido a él y al primer ministro Manmohan Singh «no reaccionar», señaló Bhatia.

«Y no se tomaron medidas», el Portavoz de BJP dicho.

«Cuando India estaba esperando una fuerte respuesta después del ataque 26/11 durante el régimen del Congreso, Sonia Gandhi estaba esperando direcciones de Washington. Esta era la política exterior de un gobierno de la UPA de UPA comprometido y débil», alegó Bhatia.

Citando informes de los medios, agregó que Tewari, miembro del Parlamento del Congreso (MP), que era un Ministro de la Unión Durante el mandato de la UPA, también llamado «revelaciones» de Chidambaram es una cuestión de «grave preocupación», informó PTI.

«¿Dónde está Rahul Gandhi? ¿No es responsable ante la gente del país?» Bhatia preguntó.

«¿Cuál es la prioridad de Rahul Gandhi? ¿Es simplemente ir a un país, estar allí durante cuatro días, eclosionar una conspiración contra la India para debilitar a la India, difamar a India y no responder a las preguntas pertinentes planteadas por los ciudadanos de nuestro país? Él cuestionó.

Al tomar una excavación en Rahul Gandhi por sus recientes comentarios en Columbia, Bhatia alegó que el líder del Congreso, que «estaba de fiesta hasta las 4 de la mañana después de la huelga terrorista de Mumbai», va al extranjero y dice en un suelo extranjero que la India no debería liderar el mundo.

«‘Arey Aparipakva Balak’ (hey, niño inmaduro), ¿difamará India cuando no puedes liderar el Congreso? Preguntó el portavoz de BJP.

Cuando el país estaba luchando en el ataque terrorista 26/11, Rahul Gandhi estaba bailando y divirtiéndose.

El país fue atacado, pero su prioridad era celebrar. Hoy, cuando no pueden liderar el Congreso, van a un suelo extranjero y se dedican a difamar a la India. pic.twitter.com/nu6p8v1ujt – Gaurav Bhatia Gaurav Bhatia 🇮 (@GauraVbhatibjp) 4 de octubre de 2025

Agregó que tanto Sonia Gandhi como Rahul Gandhi serían recordados como «traidores» en la historia.

(Con entradas PTI)









Fuente