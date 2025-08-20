Björn Hlynur Haraldsson de Islandia dirigirá a ‘Klara’ de un guión de Sjón

Top actor islandés-escritor-escritor Björn Hlynur Haraldsson (Visto en «The Witcher», «The Borgias», «Lamb»), también el co-showrunner del programa ganador de la serie Mania «Blackport«Se está asociando con el coguionista de» Lamb «Sjón en la tragedia romántica islandesa» Klara «.

Exhibido esta semana en el mercado de coproducción nórdica de Haugesund, el proyecto está siendo producido por el principal Vesturport de talentos de Islandia, en coproducción con las películas de auge del Reino Unido, dirigidas por la agente de Noomi Rapace Stella Harnström.

Nominado al Oscar por su letra de «Dancer in the Dark» de Lars Von Trier, y coguionista de la épica «The Northman» con Robert Eggers, Sjóne también sirve como productor, junto con Rakel Gargarsdóttir de Vesturport y Agústa M. Ólafsdóttir.

Ambientada a principios de la década de 1940, la historia se convierte en un medio femenino con una conexión única con el sobrenatural que se acerca a un endurecedor detective de marido y policía en Reykjavik, prometiéndole noticias de la otra vida.

La semilla de «Klara» provino de un caso real en Islandia a principios de la década de 1940 que involucra a un medio famoso cuya vida se cruzó con el crimen, el dolor y la política de guerra «, dice Haraldsson, que confiesa haber albergado una fascinación por» la línea borrosa entre la fe y el engaño, especialmente cuando las personas están afligidas y buscando significado «.

The multi-hyphenate talent says that after spending a decade in serialised drama “which is fantastic for character depth and long-form storytelling,” he felt “an urge to return to the concentrated power of cinema, where you can hold an audience in a single, sustained emotional and visual experience.“Klara” is the perfect bridge between those worlds: it has the layered complexity I love from television, but with the intimacy, atmosphere, and cinematic sweep of a feature película.»

Citando «el clásico de 1945 dirigido por el gen» Leave Her To Heaven «» como una inspiración para «la atmósfera, la ambigüedad subyacente y la exuberante paleta Techolor, Haraldsson dice que el lujoso paisaje de Islandia también servirá como una» referencia vital: el invierno agudo, las calles estrechas de la guerra, un paisaje que puede cambiar sin esfuerzo entre la belleza y la amenaza «.».

El ocupado actor, ganador de un Premio Nacional EDDA por su papel de apoyo en «Lamb», se encuentra actualmente en conversaciones tempranas con algunos actores internacionales para los protagonistas, pero él mismo no jugará en él. «Esta película requiere que esté completamente detrás de la cámara», dice.

En Haugesund, tanto Haraldsson como Gardarsdóttir están disponibles para encontrar socios de financiamiento, coproducción y distribución para el drama de período de $ 5.8 millones. «Estoy realmente entusiasmado con» Klara «, dice el productor.» Es una historia tan convincente. Todos se preguntan qué sucede después de morir, ¿verdad? Hemos envuelto esa pregunta universal en una historia de amor con elementos de thriller, que creo que le da un gran atractivo internacional «.

Haraldsson, mientras tanto, está preparando otro proyecto en inglés orientado comercialmente: «en toda la vida», que ha escrito para Kristin Scott Thomas.

El Vesturport colectivo de talento, que cofundó, tiene varios otros proyectos que abarcan diferentes formatos y géneros, incluida la temporada 2 de «Blackport» y «Frozen», el musical que se organizará en Copenhague este año, según Gardarsdóttir.

El nuevo mercado de películas nórdicas de Haugesund se extiende hasta el 22 de agosto.