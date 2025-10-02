Bjorka vende 4.9 millones de clientes bancarios en Web Dark por decenas de millones, transacciones que usan cripto

Yakarta, Viva – El joven que afirmó ser ‘Bjorka‘afirma haber roto 4.9 millones datos Nasabah Bank lo vende tarde web oscuro con precios exorbitantes.

Una transacción de datos puede valer decenas de millones de rupias. Esto fue revelado por el subdirector de la policía metropolitana de Yakarta, comisionado adjunto de la policía, Fian Yunus.

«La cantidad de dinero ganado también es que no podemos obtener hechos claros. Pero su confesión una vez que vende datos es más o menos de valor de valor de millones. Por lo tanto, depende de las personas que compran los datos que vende, a través del Foro Oscuro», dijo, el jueves 2 de octubre de 2025.

Wadir Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus

Todo pago hecho en la moneda cripto- Ser difícil de rastrear. Los perpetradores afirman obtener datos institucionales extranjeros, así como nacionales. Luego, las empresas de salud a las empresas privadas se comercializarán.

«Cuando se negociaron los perpetradores, aceptaron pagos usando criptomonedas. El pago fue, por supuesto, mediante el uso de una variedad de monedas de criptomonedas», dijo.

Anteriormente informó, la cifra de un hacker que afirmó ser ‘Bjorka’ fue arrestada por la Dirección de Siber Metro Jaya Siber. Su figura es un hombre con las iniciales WFT (22), residente de Minahasa, North Sulawesi.

Afirmó haber pirateado millones de datos sobre clientes de bancos privados. El arresto se realizó después de seis meses de persecución. WFT fue arrestado en su casa en Totolan Village, West Kakas, Minahasa, martes 23 de septiembre de 2025.

«El propietario de las cuentas de las redes sociales que solíamos conocer por el nombre de Twitter, las redes sociales X con el nombre de la cuenta de Bjorka y @Bajaraniaaaa», dijo el jefe de la subdivisión de la Policía Metropolitana de Yakarta, el comisionado adjunto de la policía de Realdo Simanjuntak, jueves 2 de octubre de 2025.