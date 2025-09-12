BJD suspende al ex ministro de Odisha, Prafulla Kumar Mallik F







El Biju Janata Dal (BJD) suspendió el viernes a la ex Odisha ministro y el líder senior Prafulla Kumar Mallik por su presunta participación en actividades antipartidias.

La acción del partido se produjo un día después de que Mallik, considerado como un confidente cercano del presidente de BJD, Naveen Patnaik, dijo que podría dejar el atuendo regional si no funciona correctamente.

Vicepresidente de BJD (sede) Pratap Jena, en una orden, dijo, Sri Prafulla Kumar Mallik, ex Mla Kamakhyanagar, Distrito-Dhenkanal, es por la presente suspendido de Biju Janata Dal por sus actividades antipartidias con efecto inmediato.

