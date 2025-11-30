¿Bitcoin volverá a colapsar? Analista predice una posible caída del precio por debajo de 1.000 millones de IDR

Jacarta – bitcóin está intentando recuperarse después de una reciente caída, pero un analista advirtió que la principal moneda digital podría enfrentar continuas caídas de valor hasta diciembre. Según Mike McGlone, analista senior de Bloomberg Intelligence, Bitcoin tiene el potencial de caer a 50.000 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 830 millones.

Lea también: Bitcoin sube un 12 por ciento, el precio vuelve a tocar los 1.500 millones de IDR



Esto se debe a una serie de factores macroeconómicos actuales. McGlone destacó que la caída de Bitcoin frente al oro se está acelerando, lo que marca un cambio estructural hacia un posicionamiento defensivo.

«Con el oro rompiendo máximos históricos y absorbiendo flujos de fondos como un activo seguro, el debilitamiento del rendimiento de Bitcoin frente a este metal precioso se suma al impulso a la baja, aumentando así la posibilidad de que los precios vuelvan a probar el punto de pivote a largo plazo en 50.000 dólares estadounidenses o el equivalente a 830 millones de IDR, lo que podría ser incluso peor si la tendencia actual continúa», dice el análisis, citado en bola finaDomingo 30 de noviembre de 2025.

Lea también: La lista más grande de criptomonedas en 2025, ¿alguien puede superar a Bitcoin?



Una de las principales preocupaciones es la baja volatilidad del mercado de valores y la rotación generalizada del riesgo. McGlone señala que si bien el mercado de valores está relativamente tranquilo, esta calma puede ocultar divisiones más profundas. Su análisis muestra que históricamente, el índice bursátil S&P 500 a menudo sigue al Bitcoin cuando cae por debajo de su promedio móvil de 50 semanas.

Lea también: Se prevé que Bitcoin caiga a mil millones de IDR por pieza, un analista explica las razones



Actualmente, tanto Bitcoin como el S&P 500 están por debajo de esta importante línea de tendencia, lo que indica un mayor riesgo en los principales activos. La historia registra que cuando hubo una gran recesión en 2018, la pandemia de 2020 y el mercado bajista de 2022, las acciones inmediatamente imitaron la caída de Bitcoin.

Las condiciones actuales podrían hacer que las acciones vuelvan a bajar. La presión adicional proviene del «suministro ilimitado» de otras criptomonedas que continúa erosionando la participación de mercado de Bitcoin, debilitando el dominio de la moneda digital en un momento en que el mercado está bajo presión.

Junto con la reversión a la media y el deterioro de las condiciones de liquidez, esta situación se asemeja a fases deflacionarias anteriores que experimentó Bitcoin. retroceso afilado.

Actualmente, Bitcoin acaba de lograr romper la resistencia de 90.000 dólares o casi 1.500 millones de IDR, que ahora es una zona frágil. Cuando se escribió esta noticia, Bitcoin se cotizaba a 91.415 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 1 510 millones, casi 1 por ciento más en las últimas 24 horas, mientras que en el periodo semanal este activo subió 6 por ciento.