Bitcoin se desvía más del 5 por ciento, el efecto del derrocamiento de Maduro por parte de Estados Unidos alcanza los 1.500 millones de IDR

Jacarta – Precio bitcóin y otros criptoactivos aumentaron drásticamente en medio de las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela. Los analistas llaman al derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduroes un catalizador indirecto del optimismo de este activo de oro digital.

Lea también: ¿Qué es la Doctrina Monroe a la que aludió Donald Trump tras la invasión a Venezuela?



Citado de Diario de negocios del inversor El martes 6 de enero de 2024, Bitcoin se fortaleció más del 5 por ciento para superar los 94.000 dólares estadounidenses o 1.570 millones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.740 IDR por dólar estadounidense) el lunes 5 de enero de 2025. Este pico continuó el repunte durante el fin de semana.

Anteriormente, el precio de Bitcoin estaba por debajo de los 90.000 dólares antes de que surgiera la noticia del arresto de Maduro. En seis días en 2026, se registró que Bitcoin se fortaleció alrededor del 7 por ciento después de corregir un 6 por ciento a lo largo de 2025.

Lea también: Las acciones de Chevron se disparan por encima del 5 por ciento después de que Estados Unidos arrestara a Maduro



Ethereum también subió a alrededor de 3.240 dólares, desde un nivel de alrededor de 3.000 dólares el viernes pasado. A lo largo del actual año 2026, el precio de Ethereum registró un salto de casi el 8 por ciento, revirtiendo el rumbo después de caer alrededor del 11 por ciento en 2025.



Bitcoin, Etherium y criptoactivos.

Lea también: Se desata un tiroteo en los alrededores del Palacio Presidencial de Venezuela tras la toma de posesión de Delcy Rodríguez



El aumento de los precios de las criptomonedas fue provocado por la declaración del presidente Donald Trump en la que anunció que Estados Unidos administraría el petróleo en Venezuela después de que las autoridades del Tío Sam expusieran al líder de este país rico en petróleo por cargos de drogas y armas. Trump agregó que las compañías petroleras estadounidenses comenzarían a invertir en la infraestructura energética de Venezuela.

Las acciones relacionadas con las criptomonedas también están en auge. Acciones de Coinbase Global (COIN) y Strategy (MSTR), respectivamente naik al menos el 4 por ciento.

Las acciones de la industria petrolera también subieron. El factor determinante es la esperanza de que las empresas energéticas estadounidenses se beneficien de la reactivación de la industria petrolera venezolana.

El analista de Bitunix (intercambio de criptoderivados), Dean Chen, dijo que el arresto de Maduro fue un factor indirecto en el rebote de Bitcoin.

Además, la creciente presión sin un conflicto militar directo entre Estados Unidos y Venezuela respalda los precios de Bitcoin, ya que fortalece su atractivo como activo de cobertura (refugio seguro) en medio de la incertidumbre geopolítica.

«El derrocamiento de Maduro no es un catalizador alcista directo para Bitcoin, pero puede ser un catalizador indirecto», dijo Chen. investopedia el martes 6 de enero de 2026.

Chen destacó que bloquear el acceso a las exportaciones de petróleo por parte de EE.UU. podría afectar las divisas del país considerando que Venezuela es muy dependiente de este producto agrícola. Históricamente, dijo Chen, cada endurecimiento de las sanciones siempre ha ido acompañado de una mayor demanda de Bitcoin en las regiones afectadas.