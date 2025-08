Bitcoin puede ser una bomba de tiempo en 2026

Yakarta, Viva – Precio Bitcoin (BTC) se predice que todavía tendrá el potencial de aumentar a US $ 140 mil (RP2.2 mil millones) para fines de este año. Sin embargo, los analistas técnicos advierten que en 2026 podría ser el comienzo de un mercado bajista a gran escala.

Según John Glover, director de inversiones de LEDN, los movimientos de precios de BTC todavía están en el patrón de onda Elliott que muestra que Bull Run no se ha completado, pero el final puede ser muy doloroso.

«Todavía estamos en la pista de US $ 135 mil $ 140 mil este año. Pero, en 2026 será un punto de inflexión», dijo Glover, según lo citado por Coindesk. La teoría de las olas de Elliott es un método de análisis técnico que evalúa los movimientos del mercado basados en los ciclos psicológicos de los inversores.

En este modelo, la tendencia creciente generalmente consta de cinco ondas principales: tres mejoras y dos correctivos. Según el análisis de John Glover, Bitcoin se encuentra actualmente en la fase de onda (III) de la quinta onda, que es más grande.

Glover proyecta que los precios de BTC tienen el potencial de alcanzar el rango de US $ 130 mil en las próximas semanas, antes de experimentar correcciones temporales a alrededor de US $ 110 mil en septiembre.

Esta corrección se conoce como una onda (IV), que es parte del ciclo sano antes de que finalmente se logre el pico. Después de eso, se espera que la última ola (V) impulse el precio de Bitcoin para alcanzar el punto más alto de alrededor de US $ 140 mil para fines de este año.

Esta estructura, según Glover, según lo informado por el sitio IndodoxTodavía es consistente con la formación alcista formada desde el comienzo del año, aunque las fluctuaciones de precios a corto plazo aún pueden ocurrir como parte de la dinámica del mercado.

Bitcoin había tocado un nivel de menos de US $ 112 mil el fin de semana pasado, señaló una disminución de alrededor del 4 por ciento en una semana. Esta corrección se desencadena por la tarea de ganancias por inversores a largo plazo en el rango de US $ 120 mil, así como una disminución de las acciones de criptografía como Microstrategy (MSTR) y Coinbase (Coin).

Sin embargo, Glover evalúa esta disminución como un retroceso normal, no un signo del final de la carrera de toro. Precisamente, este tipo de corrección puede ser una base saludable para llevar los precios a un nivel más alto en el futuro cercano.

Aunque muchas personas esperan que la adopción de instituciones a través de ETF cambie el patrón del ciclo de cuatro años de bitcoin, Glover es todo lo contrario. «Una vez que tocemos US $ 140 mil, muchos hablarán de US $ 250 mil, o incluso US $ 500 mil. Pero, en mi opinión, es precisamente el momento en que entramos en el próximo mercado Bear», dijo. Esta predicción es contraria a la narrativa popular de que la institucionalización del mercado puede extender la fase alcista o incluso eliminar el patrón de gran disminución.