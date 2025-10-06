Bitcoin imprima el récord más alto nuevo, apagado US se convierte en fuertes conductores

Yakarta, Viva – Los activos digitales más valiosos, Bitcoinimprimir el récord más alto Nuevo (todo el tiempo) al nivel de US $ 125,689 mil o Rp2.08 mil millones (tipos de cambio estimados de RP16,587 por dólar estadounidense) el domingo 5 de octubre de 2025. La posición excedió el récord anterior impreso en agosto de 2025 al nivel de US $ 124,500.

Bitcoin ha demostrado una tendencia de un aumento en ocho aumentos consecutivos desde el viernes 3 de octubre de 2025. El aumento fue desencadenado por la política más ‘softy’ del presidente Donald Trump pedido Alto de los círculos inversor Institucional y los beneficios de los Estados Unidos (EE. UU.) Equidad.

Bitcoin Rally es una señal de que los inversores pueden ver Bitcoin como un activo de refugio seguro, como el oro. Además, el cierre del gobierno (cierre del gobierno) por parte del gobierno de los Estados Unidos, que continúa cayendo en un sentimiento positivo para el rápido aumento de Bitcoin.

«Bitcoin a menudo se considera un oro digital debido a su suministro limitado», dijo el jefe de investigación macro cuantitativa de Citi, Alex Saunders, citada de New York Post El lunes 6 de octubre de 2025.

Expertos y políticos deploran los efectos adversos de apagar como. El Ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Scott Besent, advirtió sobre la posible pérdida en el crecimiento económico.

«Este año, Bitcoin está eclipsado el ‘riesgo del gobierno de los Estados Unidos’, que se ve más claramente desde su relación con la prima del Tesoro de los Estados Unidos», escribió Geoff Kendrick de Standard Chartered en una nota.

Estimaciones estomoras estándar Bitcoin pronto alcanzará el punto más alto. La banca multinacional con sede en el Reino Unido se dirige a esta moneda de oro digital que tiene la oportunidad de alcanzar un precio de US $ 135 mil o Rp2.23 mil millones.

