Bitcoin cae más del 3 por ciento antes del año nuevo, ¿impacto de la acción de Michael Saylor de comprar miles de monedas?

Jacarta – Precio bitcóin deslizándose hacia finales de 2026. Este activo digital más caro cayó en picado en un 3,23 por ciento a un nivel de 87.264 dólares EE.UU. o alrededor de Rp. 1,46 mil millones (tipo de cambio estimado de Rp. 16,770 por dólar estadounidense) a las 10.20 am IST del martes 30 de diciembre de 2025.

Bitcoin cayó bruscamente después de no poder mantenerse por encima del nivel psicológico de 90.000 dólares. La corrección también coincidió con la acción de compra jumbo por parte de la empresa propiedad Michael SaylorStrategy (MSTR), hasta 1.229 Bitcoins con un valor de compra de 108,8 millones de dólares.

Esta disminución provocó que la capitalización del mercado criptográfico mundial se redujera en casi 100 mil millones de dólares. Anteriormente, el valor de mercado de los criptoactivos se registró en 3,02 billones de dólares, cayendo a alrededor de 2,93 billones de dólares.

«La imposibilidad de penetrar el nivel de resistencia combinado con la escasa liquidez aceleró el movimiento a la baja hacia la zona de los 87.000 dólares», dijo CoinSwitch Markets Desk en su investigación diaria citada por Control de dinero el martes 30 de diciembre de 2025.

El nivel de soporte más cercano de Bitcoin está en el rango de 87.000 a 87.300 dólares. A corto plazo, se espera que los precios se muevan lateralmente en el rango de 87.000 a 89.000 dólares EE.UU.

Si el precio rompe el soporte, la posibilidad de una mayor caída aún está abierta. Por otro lado, si Bitcoin es capaz de recuperar el área de 88.800 a 89.500 dólares, entonces el mercado tiene la oportunidad de experimentar apretón corto.

La volatilidad también afectó a otros criptoactivos. Ethereum cayó un 3,09 por ciento, Cardano se desplomó un 7,62 por ciento y Solana cayó un 3,43 por ciento, mientras que XRP y Tether subieron un 0,24 por ciento y un 0,02 por ciento en las últimas 24 horas.

«El mercado criptográfico en general cotizó a la baja el martes, lo que refleja la debilidad de los activos de riesgo globales a medida que el volumen de fin de año disminuyó», dijo Riya Sehgal, analista de Delta Exchange.

Mientras tanto, el analista cuantitativo principal, Akshat Siddhant, destacó las condiciones de liquidez. Dijo que la escasa liquidez había respaldado el aumento de precios, pero la falta de mayor interés de compra significó que Bitcoin no pudo continuar el repunte. Aun así, vio señales positivas en los datos. en cadena.

«Los datos muestran que los tenedores a largo plazo están acumulando Bitcoin nuevamente por primera vez desde julio. Esta es una señal constructiva para la tendencia a medio plazo», añadió.

Según Siddhant, Bitcoin se enfrenta actualmente a una resistencia del nivel de 89.700 dólares estadounidenses. Mientras tanto, el área de 86.000 dólares es una zona de soporte bastante fuerte.