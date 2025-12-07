Bitcoin cae casi un 29 por ciento después de la mayor liquidación de la historia, 322 billones de IDR perdidos de la noche a la mañana

Jacarta – bitcóin bajo presión nuevamente después de recuperarse exitosamente un 11 por ciento luego del mayor evento de liquidez a lo largo de la historia. El activo de oro digital más valioso del mundo se desplomó casi un 29 por ciento, lo que es cada vez más revelador. volatilidad es una característica de este instrumento de inversión.

Bitcoin cayó a alrededor de 80.000 dólares a finales de noviembre de 2025 antes de rebotar y debilitarse nuevamente esta semana. La caída representa una corrección de alrededor del 36 por ciento desde el máximo histórico (ATH) de 126.000 dólares alcanzado en octubre.

El activo de oro digital todavía se mueve por encima de los 93.000 dólares. Citado de MercadoCoinCap Hasta las 11:00 WIB del domingo 7 de diciembre de 2025, Bitcoin bajó al nivel de 89.738 dólares estadounidenses o registró una caída de casi el 29 por ciento desde su posición más alta.

La presión sobre el mercado de las criptomonedas es cada vez mayor debido a las acciones de venta masiva llevadas a cabo por 1,6 millones de comerciantes. liquidación forzado con un valor total de 19.370 millones de dólares equivalentes a 322,7 billones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.660 IDR por dólar estadounidense) en sólo 24 horas. Este incidente desencadenó un efecto dominó que profundizó la presión vendedora en todo el mercado.

El impacto aún continúa hoy. Las condiciones del mercado también empeoraron debido a la preocupación de que la fase alcista del mercado estuviera llegando a su fin.

“[Itu adalah] «El mayor evento de liquidación en la historia de las criptomonedas, y tomó varias semanas ver cómo el impacto disminuía y el mercado volvía a la estabilidad», dijo la fundadora de Token Bay Capital, Lucy Gazmararian, citada por CNBC Internacional el domingo 7 de diciembre de 2025.

La fuerte corrección generó inmediatamente preocupación entre los inversores minoristas. Sin embargo, los analistas evalúan que esta volatilidad todavía está dentro del patrón normal del ciclo de cuatro años de Bitcoin, que está influenciado por el impulso. reducir a la mitad.

«Si analizamos los ciclos anteriores, la volatilidad de esta magnitud parece coherente con las tendencias a largo plazo», afirmó el analista senior de investigación. CoinDesk Datos, Jacob Joseph.

Los datos históricos muestran que fluctuaciones de esta magnitud no son una anomalía. A lo largo del ciclo de 2024 a 2025, Bitcoin ha pasado por varias correcciones del 32,7 por ciento entre marzo y agosto de 2024.

Luego, de enero a abril de 2025 también se produjo una fuerte caída, que ascendió al 31,7 por ciento. CoinDesk Señaló que este patrón sigue siendo consistente con el movimiento a largo plazo del criptoactivo más grande del mundo.