Bitcoin bangkit, altcoin es remagino

Yakarta, Viva – Mercado cripto- y las acciones de los Estados Unidos (EE. UU.) Apreciadas después del anuncio de los datos de inflación del IPC de EE. UU. Para julio de 2025.

Bitcoin (BTC) se mueve ligeramente del nivel de US $ 118 mil a US $ 119 mil, y algunos Altcoin registraron un aumento significativo. Entre ellos están Ethereum (Eth), Solana (Sol) y Vínculo (ENLACE).

ETH aumentó un 7 por ciento más tocó el nivel de precio de US $ 4,600, mientras que las suelas y los enlaces aumentaron más del 12 por ciento en las últimas 24 horas. También se produjo una tendencia positiva en el mercado de valores de EE. UU. En medio del debilitamiento del dólar estadounidense después de la liberación de los datos de inflación.

El mercado ahora ve la oportunidad de podar las tasas de interés por parte de la Fed en septiembre, con probabilidad de aumentar a 90 del 84 por ciento antes de la liberación de datos, basada en CME FedWatch.

El índice de acciones principales de EE. UU. Subió significativamente después de los datos de inflación del IPC. S&P 500 y Nasdaq obtuvieron un nuevo registro de cierre, cada uno aumentando 1.1 y 1.4 por ciento, mientras que el Dow Jones Industrial Average (DJIA) aumentó un 1,1 por ciento, acercándolo al nivel más alto desde diciembre.

El sentimiento positivo también se ve a partir de la recuperación en las acciones tecnológicas. La capitalización de mercado gigante de la tecnología, como Nvidia, Microsoft y Apple, continúa siendo los principales imanes de las corrientes de capital de los inversores hoy.

Sin embargo, la condición de la inflación estadounidense con más detalle en realidad muestra una variedad de resultados o mezclado.

Esto se debe a que a pesar de que la inflación anual del IPC se registró un 2,7 por ciento, más bajo que el 2.8 por ciento estimado, sin embargo, el CPI central (inflación del núcleo) que no incluía los componentes de alimentos y energía aumentó un 3.1 por ciento interanual, ligeramente por encima del 3 por ciento de expectativas y aumentó de 2.9 por ciento en junio, lo que significa presión de inflación central que aún era bastante persistente.

Mensualmente, la inflación del IPC aumentó un 0.2 por ciento, mientras que el núcleo mensual del IPC aumentó un 0.3 por ciento, ligeramente por encima del mes anterior.

Respondiendo a esta situación, Fahmi Almuttaqin, el analista Reku dijo el principal desencadenante reunión Esta es la expectativa de la poda de tasas de interés de la Fed, más el optimismo sobre la gran inversión de la gran tecnología en los campos de la IA, la nube y el centro de datos.

Los inversores responden agresivamente, lo que hace que la composición del índice sea más concentrada en empresas con altos valores de tecnología.

En medio de esta situación, los inversores pueden considerar cada vez más la asignación de carteras, tanto en activos criptográficos como en acciones estadounidenses.

«Esto se debe a que cuando comienza la flexibilización económica, puede ocurrir un aumento en la liquidez a estos mercados que pueden fomentar más interés de los inversores en instrumentos de alto riesgo», agregó Fahmi.

Sin embargo, los inversores aún deben prestar atención al perfil de riesgo que tienen para determinar la porción de asignación adecuada y la selección de activos o sectores de acuerdo con la preferencia.

Los inversores pueden elegir plataformas que faciliten la diversificación, como registros que proporcionan activos de criptografía y acciones de EE. UU., Incluyendo las características de paquetes que facilitan la diversificación en varios activos de EE. UU. Y acciones de EE. UU. Con el mejor rendimiento de un solo golpe.

«Además, la función de paquetes equipada con un sistema de reequilibrio ayudará a los inversores a ajustar su asignación de inversión de acuerdo con las condiciones del mercado automáticamente», explicó.