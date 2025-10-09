Bitcoin alcanza los 2.000 millones de IDR, se considera que el pueblo indonesio tiene más confianza en las inversiones en criptomonedas

Jacarta – Un criptoactivo bitcóin de regreso a través precio el máximo histórico (All-Time High) en el nivel de 126.000 dólares estadounidenses o poco menos de 2.100 millones de IDR por moneda esta semana. Esto hace que invertir en este instrumento sea aún más entusiasta.

Según el vicepresidente indodaxEl récord de precios de Bitcoin de Antony Kusuma esta vez no solo refleja euforia mercadopero también una fuerte señal de que los activos digitales son cada vez más reconocidos en el sistema financiero global.

«Alcanzar un precio de 126.000 dólares es una prueba clara de que Bitcoin ha entrado en una nueva fase de madurez. Actualmente, Bitcoin ya no es sólo un instrumento especulativo, sino que forma parte de una estrategia de diversificación de activos reconocida por las grandes instituciones financieras de todo el mundo», afirmó en una declaración en Yakarta, citada el jueves 9 de octubre de 2025.

Criptomonedas como Bitcoin o Ethereum.

Según los datos del mercado, el precio de Bitcoin alcanzó un máximo de 126.080 dólares antes de estabilizarse en alrededor de 124.700 dólares, añadió, mostrando una fuerte resiliencia a pesar de la creciente volatilidad del mercado.

Desde el punto de vista del mercado interno, Antony notó un aumento significativo en la actividad comercial en Indodax en línea con este nuevo récord de precios, donde en los últimos siete días el volumen de transacciones aumentó casi un 50 por ciento en comparación con el período anterior.

De hecho, en el último día, añadió, coincidiendo con el Bitcoin ATH de 126.000 dólares estadounidenses, el volumen de operaciones de Indodax alcanzó el billón de IDR.

Vicepresidente de Indodax, Antony Kusuma.

«Esto demuestra que el pueblo indonesio tiene cada vez más confianza en la inversión en criptomonedas y está empezando a verla como parte de una estrategia financiera a largo plazo», afirmó.

Por otro lado, Ethereum también se fortaleció hasta el nivel de 4.600 dólares estadounidenses, mientras que XRP también registró un aumento de 2,9 dólares estadounidenses. Este movimiento, dijo, muestra que la confianza del mercado en el principal criptoactivo continúa aumentando después de un período de consolidación en los últimos meses. (Hormiga)