Bitcoin alcanza los 1.520 millones de IDR provocado por el conflicto entre Trump y Powell, los inversores apuntan a activos de refugio seguro

Jacarta – Tensión del presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump y jefe La Reserva Federal Como Jerome Powell empujar precio de bitcóin en las operaciones del lunes por la tarde, hora de Hong Kong, lunes 12 de enero de 2026. Este conflicto abierto sacudió la confianza de los inversores y ejerció presión sobre los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y el dólar estadounidense.

Lea también: Los precios del oro y la plata alcanzan niveles récord; la investigación del jefe de la Fed sobre el conflicto en Irán se convierte en el principal impulsor



Citado a partir de datos CoinDeskEl precio de Bitcoin se disparó más del 1 por ciento hasta el nivel de 90.555,09 dólares estadounidenses o Rp. 1.520 millones (tipo de cambio estimado de 16.850 rupias por dólar estadounidense) por chip. El activo criptográfico más grande del mundo incluso alcanzó el nivel de 92.000 dólares estadounidenses o Rp. 1,54 mil millones por chip.

La semana pasada, Bitcoin se movió en el rango de precios de 89.000 a 95.000 dólares.

Lea también: Niega intervención del fiscal estadounidense Trump en la investigación del jefe de la Reserva Federal: No lo sé



Curiosamente, el movimiento de Bitcoin esta vez no está en línea con el Nasdaq. Los contratos de futuros del Nasdaq se corrigieron un 0,8 por ciento, los futuros del S&P 500 cayeron un 0,5 por ciento y el índice del dólar estadounidense se debilitó a 99,00.

Lea también: ¿Por qué Donald Trump dice ser presidente interino de Venezuela?



Esta condición da lugar a indicios de una creciente demanda de activos de cobertura (refugio seguro) para Bitcoin en medio de la escalada de la disputa entre Trump y Powell. Hasta ahora, los partidarios de Bitcoin a menudo han llamado a los criptoactivos un instrumento antisistema y una protección contra políticas fiscales y monetarias que se consideran imprudentes.

La fortaleza de Bitcoin también está en línea con el aumento de los activos de cobertura tradicionales. Se registró que el precio del oro se disparó a un nuevo récord de 4.600 dólares la onza.

Las tensiones entre la Casa Blanca y el banco central estadounidense se han intensificado desde el fin de semana pasado. Precisamente después de que Powell revelara que la administración Trump lo había amenazado con cargos penales relacionados con el proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal en Washington, DC.

Powell evaluó que la amenaza tenía una carga política y tenía como objetivo presionar a la Reserva Federal para que recortara las tasas de interés. Mientras tanto, Trump ha criticado abiertamente las políticas del banco central estadounidense, especialmente la actitud de Powell, al que consideraba reacio a recortar agresivamente los tipos de interés para fomentar el crecimiento económico.

Desde su reinauguración en 2025, Trump ha instado repetidamente a Powell a reducir aún más las tasas de interés. Incluso llamó tonto a Powell y amenazó con hacer cambios para aumentar la influencia de la Casa Blanca sobre la política monetaria.

Trump ha presionado constantemente para que la tasa de interés de referencia se reduzca al 1 por ciento o menos. En diciembre de 2025, la Reserva Federal recorta las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) hasta el 3,5 por ciento.