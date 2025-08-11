Bitcoin 4 -Year -Year -To -S Enendiñador del ciclo

Yakarta, Viva – Ciclo de cuatro años Bitcoin (BTC) que ha sido un punto de referencia para muchos comerciantes e inversores se está debatiendo.

Varios analistas creen que el patrón ya no es relevante en medio de la entrada de capital institucional y cambios en los paisajes del mercado, mientras que otras partes enfatizaron que este ciclo aún sobrevive.

Desde el nacimiento de Bitcoin, los precios a menudo siguen el patrón de toros y mercados de osos cada cuatro años, generalmente provocado por la mitad de la mitad de la mitad minero de recompensa lo que reduce el nuevo suministro BTC.

El pico de los precios históricos siempre ocurre un año después de la mitad, YA 2013, 2017, 2021, y predijo nuevamente en 2025. Sin embargo, esa condición ahora se está cuestionando.

El autor e inversor Jason Williams dijo que la propiedad de Bitcoin por 100 grandes empresas que alcanzaron casi 1 millón de BTC no hicieron que la mitad del efecto no fuera dominante.

«Esta es la razón por la que ha terminado el ciclo de cuatro años», escribió en X, como se cita IndodoxLunes 11 de agosto de 2025.

Director de inversiones La gestión de activos bitwise, Matthew Hougan, expresó una opinión similar. Según él, si el mercado sigue siendo positivo hasta 2026, significa que el viejo ciclo realmente termina.

«Digamos: creo que el ciclo de cuatro años ha terminado», dijo, informado desde Cointelegra.

Esta opinión es apoyada por el CEO de la compañía de bonos de Bitcoin, Pierre Rochard, quien evalúa la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de los movimientos de precios.

Argumentó que el 95 por ciento de Bitcoin se había extraído, de modo que la oferta en el mercado estaba más determinada por el antiguo propietario de la acción de venta (OG) y las solicitudes de las empresas minoristas, ETP y del Tesoro.

Oficial de clientes El Sygnum del banco, Martin Burgherr, dijo que el mercado cada vez más maduro ahora está influenciado por muchas variables, como las condiciones macroeconómicas, los flujos de capital institucionales, las regulaciones, la adopción del ETF.

Según él, la mitad es solo «una de las muchas entradas» que afecta la dirección del mercado, ya no es el guión principal.

Aun así, algunos analistas rechazan la opinión. Cripto? IRB, analista con cientos de miles de seguidores en X, calificó el reclamo del «ciclo de muerte» como una declaración incorrecta.

Según él, el ETF en realidad fortalece el ciclo porque las finanzas tradicionales (Tradfi) también tienen un patrón de cuatro años, incluido el ciclo político de los Estados Unidos.

«La mitad de la mitad no se puede cancelar, se ha programado matemáticamente», dijo. Esta opinión está en línea con Seamus Rocca, CEO de Xapo Bank, quien evalúa la naturaleza del ciclo que aún existe y el riesgo de un mercado de osos largo sigue siendo real.