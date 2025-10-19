Bisonte: sobre los cuernos de la casta







La brillante Bison: Kaalamaadan (una deidad), de Mai Selvarj, lo destaca como uno de los grandes directores contemporáneos de la India. En su quinto largometraje (la película tamil se estrenó en cines el viernes en todo el mundo, con opciones de subtítulos en inglés en bookmyshow), Selvaraj supera por completo la promesa de sus poderosas y conmovedoras películas anteriores: Pariyerum Perumal (adaptado como Dhadak 2), Karnan, Maamannan y Vaazhai (Plátano). Es un raro maestro del género más desafiante, la película mindie (película convencional + independiente) con realismo social, que aborda cuestiones de casta, con un drama deportivo, una historia de padre e hijo, una saga de gánsteres y un thriller de acción, con estrellas y actores conocidos, canciones, deportes coreografiados y toques de romance, todo fusionado orgánicamente, en un entorno rural arraigado.

Bison es un drama deportivo sobre un jugador de kabaddi, pero lo eleva con mucho más. Claro, la película trata sobre las castas, pero también sobre cuánto ha absorbido nuestra sociedad la herencia venenosa de generaciones de prejuicios incuestionables y enemistades violentas, que pueden reducir a cenizas todos los logros obtenidos con tanto esfuerzo durante años. Es una historia de ficción inspirada en Manathi Ganesan, quien surgió de la oscuridad para jugar kabaddi para la India en los Juegos Asiáticos en Japón en 1994, aquí interpretado por Dhruv Vikram como Kittan. La película comienza con los Juegos Asiáticos, donde Kittan representa a uno de los mejores jugadores de la India, pero se le pide que no participe durante un partido clave contra Pakistán, hasta que alguien interviene en su nombre. La historia de su viaje sigue como un flashback.

La vida de Kittan ha sido una carrera de obstáculos implacable para convertirse en un gran jugador de kabaddi, con la oposición de su familia, la política de castas, la guerra de pandillas y la política deportiva a nivel de selección estatal y de la India. Animado por su kabaddi Entrenador, Kittan quiere jugar en la competencia de kabaddi del pueblo, pero su padre (Pasupathy) está totalmente en contra, porque el juego está estrechamente involucrado en una guerra de pandillas, dejando a los jugadores a merced de los alborotadores. Las bandas rivales están lideradas por Kandasamy (actor-director Lal) y Pandiaraj (Ameer Sulthan, director de Paruthiveeran, que presentamos en la Berlinale en 2008). Selvaraj subraya, como lo hizo Pa Ranjith anteriormente en Sarpatta Parambarai (Clan Sarpatta, sobre los cultos del boxeo de Tamil Nadu), cómo los deportes son a menudo un escape de la pobreza y el olvido para las personas marginadas en todo el mundo, incluidas las personas de castas marginadas y los negros (especialmente aquellos a los que se les niega la educación superior) que avanzan con sus cuerpos, en el atletismo, el boxeo, la lucha libre, el kabaddi, etc.

Pandiaraj y Kandasamy son ambos villanos asesinos; sin embargo, el matizado guión de Selvaraj inviste a ambos con un magnánimo sentido de juego limpio y coraje: Kandasamy ve a Kittan interpretando un magnífico kabaddi y, a pesar de las advertencias de que «él no es uno de los chicos», lo invita a unirse a su equipo de kabaddi. Más tarde, cuando Kittan está jugando kabaddi para Tamil Nadu, el mezquino hermano de su amante Rani organiza su boda con otro novio, pero Pandiaraj detiene la boda. (Alerta de spoiler) Trágicamente, tanto Pandiaraj como Kandasamy pagan un alto precio precisamente porque su juego limpio no les sienta bien a otros aldeanos que quieren mantener a las castas marginadas en su lugar (termina el spoiler). Selvaraj va más allá de los estereotipos y encuentra cualidades redentoras en los peores villanos.

La dirección de Selvaraj es absolutamente convincente. Dhruv Vikram, cuyas películas anteriores incluyen Adithya Varma (Remake tamil de Arjun Reddy) y Mahaan de Karthik Subbaraj, y que también es hijo de Chiyaan Vikram, es poderoso porque permanece en gran medida discreto e interiorizado, con un diálogo mínimo. Sigue huyendo durante gran parte de la película, aparentemente de los fantasmas de su pasado, de aquellos que quieren reprimir a un buen hombre e incluso de él mismo. Inesperadamente, pero apropiadamente, en el emocionante clímax, Selvaraj da un golpe maestro al usar una canción araro, una canción de cuna, como si Kittan finalmente pudiera dejar de correr, descansar y saborear sus logros. El resto del elenco también es muy fuerte, incluidos Pasupathy (el padre), Pandiaraj (Ameer Sulthan), Kandasamy (Lal), Rajisha Vijayan como la hermana y Anupama Parameswaran como su amante (los roles de las mujeres están truncados), así como su maestro, Pushpa y su padre, el jefe de selección. El guión, así como la edición de Sakthi Thiru, son un estudio magistral en la fusión de elementos dispares de manera convincente y enérgica. La cinematografía de Ezhil Arasu K es magnífica, equilibra tomas amplias con lo íntimo y contiene una energía erizada. La música de Nivas K Prasanna es una revelación y las letras de Selvaraj y Arivu son lo más destacado.

Los productores son Applause Entertainment (los veteranos Sameer Nair y Deepak Segal) y Neelam Studios, es decir, los veteranos Pa Ranjith y Aditi Anand (productor de Firaaq, Paan Singh Tomar, El extraordinario viaje del fakir, escritor). El equipo femenino incluye a la productora Aditi Anand y al coproductor Manind Bedi. Bison estaría entre las mejores películas indias del año. ¡Debes verlo!

Meenakshi Shedde, curadora de cine, ha trabajado con los festivales de Toronto, Berlín y otros festivales de todo el mundo durante 30 años. Ha sido miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes y votante internacional de los Globos de Oro, y es periodista y crítica. Comuníquese con ella en meenakshi.shedde @mid-day.com





