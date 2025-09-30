Birds Nest anuncia un gran cartel para 2026 Wm Phoenix Open Finale

El Wm Phoenix Open Acabo de agregar una energía seria a su alineación de entretenimiento: John Summit, la sensación de baile global, encabezará la última noche del 2026 Nido de pájaros ligeros de Coors el sábado 7 de febrero, con Bunt. Abriendo el final temático EDM.

Este El anuncio marca un turno En cómo el Phoenix Open está combinando el golf de primer nivel con actuaciones musicales de marquesina. El Nest de Birds de Coors Light se ha convertido en un festival dentro del torneo, y la adición de Summit eleva las apuestas para los fanáticos de la música y los fanáticos del golf por igual.

«No podríamos estar más bombeados para conseguir un artista tan candente en la escena mundial de la música dance», dijo Jason Eisenberg, presidente del torneo Open de WM Phoenix. «John Summit es uno de los nombres más populares en la escena musical, su programa traerá una atmósfera carismática y de alto octanaje para limitar el festival de música de este año».

Quien es John Summit

Summit, con sede en Miami y nacida en Chicago, no es un acto pequeño. Es un DJ, productor y propietario de la etiqueta cuyo catálogo ha acumulado miles de millones de corrientes a nivel mundial. Su currículum incluye dos éxitos de radio de baile de EE. UU. No. 1 y múltiples entradas en las listas de canciones de baile hot de Billboard Hot Dance/Electronic Songs.

Se ha agotado lugares principales: Madison Square Garden en menos de dos horas, múltiples noches en el foro Kia de Los Ángeles y estadios grandes titulados. En 2025, celebró una prestigiosa residencia de Ibiza y actualmente encabeza el O2 Arena de Londres.

Para el Phoenix Open, esto significa atraer a una multitud cruzada: observadores de golf, asistentes al festival de música, fanáticos locales y nacionales que buscan un espectáculo más allá de las camisetas y verdes.

Arteros durante toda la semana

El nido de pájaros ligeros de Coors alineación para 2026 Se perfila como un viaje musical a través de los géneros, y aunque la mayoría de las noches ahora se anuncian, el viernes 6 de febrero, sigue sin confirmar.

Miércoles 4 de febrero : La serie de conciertos comienza con Bailey Zimmerman con el apoyo de Chase Matthew.

Jueves 5 de febrero : Headliner Zach Top, con Ernest como invitado especial, trae un toque country.

Viernes 6 de febrero : Todavía no se ha anunciado ningún artista.

Sábado 7 de febrero: John Summit cerrará la serie de cuatro noches, con Bunt. Abriendo el final temático EDM.

Debido a que el titular del viernes permanece en secreto, esa noche podría convertirse en uno de los puntos de conversación más importantes entre los fanáticos: ¿lo incluirá el país, el pop, el EDM o la sorpresa a todos?

De cualquier manera, estos actos asignan un arco musical desde raíces de country hasta baile de alta energía, dando a los asistentes a los nidos de aves múltiples sabores de la vida nocturna durante la semana.

The Birds Nest: conciertos, entradas y formato

Durante la semana del torneo (del 4 al 7 de febrero), el Nest de Birds Light de Coors abrirá sus puertas a las 3 pm diariamente. La configuración incluye una área ampliada de patio al aire libre con música en vivo, juegos, entretenimiento y ofertas de comida y bebidas antes de que los actos principales suban al escenario.

Cada noche, un Acto especial de apertura de invitados Comenzará alrededor de las 6:30 pm dentro de una carpa de 48,000 pies cuadrados. Los cabezas de cabecera continúan alrededor de las 8:30 p.m. El lugar tiene más de 21 años para estos espectáculos.

La entrada general para la última noche con Summit comienza en $ 125. Para aquellos que buscan acceso elevado, los boletos VIP y las opciones de visualización premium comienzan en $ 350, con ventajas como comida y bebidas de cortesía y áreas de visualización exclusivas.

Con el concierto justo al otro lado de Desde la entrada del torneo principal (en 82nd Street y Bell Road), el nido de pájaros se posiciona como un destino central tanto para los asistentes al torneo como para los fanáticos de la música.