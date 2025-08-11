Biopía de Springsteen ‘Entrez Me From Nowhere’ para estrenarse en NYFF

«Entregarme de la nada«, Un drama de música biográfica protagonizada por Jeremy Allen White como Bruce Springsteen, será el anfitrión de su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York.

Establecida como la selección de Gala Spotlight, la película se proyectará el 28 de septiembre en Alice Tully Hall de Lincoln Center. Springsteen asistirá al estreno junto con los coprotagonistas de White, Jeremy Strong y Odessa Young.

«El Festival de Cine de Nueva York siempre se ha sentido como un hogar espiritual para el tipo de cine en el que creo», dijo el director de la película, Scott Cooper. «Llegar ahora con una película sobre Bruce Springsteen, un artista cuya música dio forma no solo a un país, sino también en mi propio sentido de la narración de historias, es algo que nunca podría haber imaginado. Conocer a Bruce, para explorar su mundo y su espíritu, es una de las experiencias creativas más profundas de mi vida. Para compartir esa experiencia con audiencias de Nueva York, en una ciudad que define la posibilidad artística, es un honor y una responsabilidad con la responsabilidad profunda.

Más por venir …