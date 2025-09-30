Biólogo marino mexicano atacado por Shark cerca de Remote Island en Costa Rica







Un biólogo marino mexicano resultó gravemente herido después de ser atacado por un tiburón Mientras trabajaba en la costa del Pacífico de Costa Rica y se transfirió a un hospital en la capital del país el lunes, dijeron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Costa Rica dijo que había rescatado a Mauricio Hoyos, de 48 años, del ataque el sábado y lo llevó en un viaje de 36 horas desde la isla de Cocos, a unas 340 millas (550 kilómetros) de la costa. A pesar de las heridas graves en la cabeza, la cara y los brazos, Hoyos llegó al hospital en condición estable.

«Estaba etiquetando especies para monitorear y cuando etiquetó una de las especies de tiburones de la isla, el tiburón giró», dijo Luis Fernández, médico del departamento de bomberos. «Tenía unos 4 metros de largo con una enorme fuerza de mordida» Se giró y lo mordió en la cabeza «.

Hoyos lideraba una expedición científica como parte de One Ocean Worldwide Coalition, una iniciativa de colaboración que incluye las aletas de las organizaciones adjuntas, para la Fundación Oceans, Reserva Tortuga y la Fundación Rob Stewart Sharkwater.

«Incidentes como este son extremadamente raros», dijo Alex Antoniou, director ejecutivo de las aletas adjuntas, en las redes sociales. «El Dr. Hoyos es un científico extraordinario que ha dedicado su carrera a la conservación de tiburones, y estamos profundamente agradecidos por el apoyo de la comunidad de la isla de Cocos en este momento muy difícil».

La isla de Cocos es un parque nacional costarricense y fue declarado un Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO En 1997. Es reconocido por su gran diversidad de especies, particularmente tiburones.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente