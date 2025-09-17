Biogel biográfica de Narendra Modi ‘Maa Vande’ presentado con unni Mukundan para protagonizar

Silver Cast Creations ha presentado «Debe regar«, Una película biográfica que narra la vida del primer ministro indio Narendra Modicon actor de cine de language malayalam Unni mukundan listo para retratar al líder político.

El anuncio fue cronometrado para coincidir con el cumpleaños de Modi, el 17 de septiembre, con los productores posicionando el proyecto como una producción a gran escala con estándares internacionales y tecnología VFX de vanguardia.

Según los cineastas, la película biográfica trazará el viaje de Modi «desde la infancia para convertirse en el líder de la nación», con especial énfasis en su relación con su difunta madre, Heeraben Modi, quien se describe como «una fuente de inspiración incomparable durante su viaje».

Mukundan es conocido por su trabajo en el cine de Malayalam, incluidas películas de acción como «Marco» y «Garudan».

Kranthi Kumar Ch está listo para escribir y dirigir el proyecto, con Veer Reddy M. produciendo bajo el banner de creaciones de fundición de plata. El equipo técnico incluye al director de fotografía KK Senthil Kumar, el compositor Ravi Basrur, el editor Sreekar Prasad y el diseñador de producción Sabu Cyril. King Salomon manejará secuencias de acción.

Los planes de producción requieren un lanzamiento de Pan-India con versiones en múltiples idiomas, incluido el inglés, con el objetivo declarado de «ofrecer una experiencia cinematográfica inolvidable al público a través de esta biopía inspiradora».

Los productores ejecutivos Gangadhar NS y Vanisri B. están adjuntos al proyecto, junto con el productor de línea Tvn Rajesh y el codirector Narasimha Rao M.

La película biográfica de Omung Kumar en 2019 «PM Narendra Modi» presentó a Vivek Oberoi como primer ministro. Los biografías políticas se han convertido en una tendencia notable en el cine indio, con títulos recientes que incluyen «el primer ministro accidental» sobre el ex primer ministro Manmohan Singh, «Thackeray» sobre el fundador de Shiv Sena, Bal Thackeray, y «Main Atal Hoon» sobre el ex primer ministro Atal Bihari Vajpayee.