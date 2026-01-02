Bintang Toedjoe a través de Extrajoss Ultimate se dirige al mercado juvenil

Jacarta – PT estrella toedjoe reiteró su compromiso de seguir acercándose a la comunidad adulto jovenuno de los cuales es a través de productos Extrajos Último.

El jefe de marketing de Extrajoss, Febrian Adiputra, dijo que, al entrar en 2026, Extrajoss Ultimate continuará su viaje con el mismo espíritu, es decir, apoyar a los jóvenes para que se mantengan enérgicos, concentrados y optimistas en la consecución de sus objetivos.

En el evento Extrajoss Ultimate Takeover Bandung en el área de Braga, Febrian explicó que desde el principio, Extrajoss Ultimate introdujo un energía que es más relevante para el estilo de vida actual.

«Apoyándose en el café verde como fuente natural de cafeína, con menor contenido de azúcar y práctico envase en lata, este producto se presenta como una opción energética que apoya las actividades sin sacrificar el confort corporal», dijo Febrian en su comunicado del viernes 2 de enero de 2026.



Ilustración de eventos a los que asisten jóvenes.

«Esta es una respuesta a las necesidades de la generación más joven que quiere seguir siendo productiva y activa, pero también cada vez más consciente de la importancia de la salud», afirmó.

Después de presentarse en medio del ajetreo y el bullicio del Día Sin Coches de Sudirman en mayo de 2025, el ambiente matutino que suele ser sinónimo de deporte se transformó con el evento Extrajoss Ultimate Takover en un escenario para una celebración energética.

Desfile comunidadLa música, los movimientos corporales y el sudor, se convirtieron en el lenguaje de apertura que marcó el nacimiento de Extrajoss Ultimate. Incluso en este punto, el mensaje que se debe transmitir es claro: la energía no se trata sólo de un estímulo instantáneo sino también de cómo el cuerpo y la mente se mantienen moviéndose en equilibrio en medio de la ajetreada vida diaria.

El mismo espíritu vuelve a estar presente en Bandung, donde la zona de Braga es testigo de cómo continúa este camino. A través de Extrajoss Ultimate Takeover Bandung, el espacio callejero se transforma en una celebración colectiva.

«La música, el karaoke, los desfiles comunitarios y las interacciones abiertas crean una atmósfera cálida y reflexiva, típica de terminar el año», dijo Febrian.

Pero la velada no sólo estuvo llena de emoción. Hubo un momento de silencio cuando todos los participantes y la comunidad inclinaron la cabeza, enviando oraciones y empatía por las víctimas del desastre en Sumatra.

Este es un recordatorio de que detrás de la energía y los sueños, siempre hay espacio para cuidarnos y fortalecernos mutuamente.