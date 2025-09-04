Bin se abre sobre la situación actual después de una demostración anarquista

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Agencia de Inteligencia del Estado (PAPELERA), Imam Suganto subrayó que la situación nacional había propicio gradualmente después de la manifestación hace algún tiempo. Porque, acción manifestación El jueves 28 de agosto de 2025 condujo a disturbios a saqueos en varios lugares en varias regiones de Indonesia.

«Dios desee, todo propicio», dijo Imam a los periodistas en el complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Conferencia de prensa del presidente Prabowo Subianto relacionado con una gran demostración

Imam agregó que las últimas condiciones nacionales están seguras bajo control bajo la institución TNI Y Polri. Cuando se le preguntó sobre los provocadores de manifestación, lo entregó por completo a la Policía Nacional.

«Ha estado en la gestión de la Policía Nacional de Indonesia. Estamos unidos. Veremos ayer que fuimos capturados por la policía del metro en la policía del metro», concluyó.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, expresó su agradecimiento a todo públicoLas fuerzas de seguridad, así como las filas gubernamentales que están alertas para trabajar juntas para crear la unidad y la paz posteriores a la Dadinamika que ocurrieron en los últimos días.

«Él (el presidente Prabowo Subianto) expresó su gratitud a toda la comunidad indonesia, a todas las filas de funcionarios, tanto la policía como los oficiales de TNI, a todas las filas gubernamentales, tanto el nivel central, luego el jefe regional, los gobernadores que podrían trabajar rápidamente juntos», dijo Praseto en su declaración, citada el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Prabowo consideró que la unión era capaz de traer un sentido de unidad, armonía y paz en la comunidad. Esto hace que las condiciones nacionales pronto puedan ser estables en poco tiempo.

«Para que la dinámica que ocurra en unos días atrás pueda recuperarse inmediatamente lo más rápido posible», dijo Praseteto.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Además, Praseteto también dijo que el presidente Prabowo monitoreó directamente el desarrollo de la situación nacional a través de informes de varias agencias relevantes.

Prasetyo agregó que la condición actual de la comunidad ha sido normal gradualmente, lo que indica el éxito de la sinergia de todas las partes en el mantenimiento de la estabilidad.

«Un día también monitoreó todas las circunstancias y recibió informes de todos los rangos relacionados que la vida de las personas se había recuperado nuevamente como antes», concluyó.