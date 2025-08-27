Bimtek Democrat, Ibas Yudhoyono le pidió a Cadres que tuvieran éxito en el gobierno de Prabowo

Yakarta, Viva – Vicepresidente del MPR RI y Presidente de la Facción del Partido Demócrata DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS), encendió el espíritu del cuadro democrático en la orientación técnica nacional (Bimtek) de miembros de la facción provincial y regencia/ciudad democrática del Partido Democrático.

IBAS invitó a los representantes del pueblo a integrarse con las raíces, moverse para la gente. La gran actividad a la que asistieron miembros de la DPRD de la isla de Java tienen como objetivo fortalecer la integridad, aumentar la visión nacional y formar cuadros con integridad.

En su discurso, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS) vicepresidente del Partido Demócrata enfatizó que el papel de los miembros legislativos de la facción del Partido Demócrata era muy crucial para responder a las altas expectativas de la gente. Invitó a todos los cuadros a ser una solución real y no solo dando promesas.

Vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS)

Hizo hincapié en la importancia de acercarse y ayudar a las personas concretamente, así como llevar a cabo las funciones de legislación y supervisión honestamente y a favor.

IBAS dijo que las altas expectativas de las personas hacia sus representantes exigían que los cuadros democráticos se muevan de manera rápida y precisa.

«Vemos las esperanzas de las personas superiores a sus representantes, incluidas las voces de las personas que deben continuar luchando. Entonces la pregunta es, ¿quién debería estar presente para responder? La respuesta es, sí, nosotros. Demócratas», dijo Ibas en su declaración, miércoles 27 de agosto de 2025.

IBAS también destacó los desafíos enfrentados. Hizo hincapié en que la gente necesita una solución real, no solo una promesa. Según él, la confianza de las personas es lo más importante que debe mantenerse.

«Las creencias son lo más importante para cuidar toda el alma. El pequeño bote cruza la voz.

También le recordó a los cuadros que no pierdan raíces y siempre sean un líder castigado.

«Urip Iku Kudu Migunny, Ora Mung Nguripi despierta a Dhewe. La vida debe ser útil, no solo para ti. Nunca pierdas las raíces, sea un líder castigado», dijo Ibas, citando el proverbio javanés.

Como representante de la gente, IBAS enfatizó los tres roles clave que deben llevarse a cabo, a saber, acercarse, ayudar y una solución.

«Estar cerca de las personas, ayudar con el concreto y estar presentes como una solución. Debemos asistir a la ley y la regulación, mantener la justicia de los centros y supervisar la política para atacar con precisión», dijo.

IBAS también enfatizó la importancia de la colaboración, incluso con el gobierno presidencial Prabowo Subanto. Le recordó a los cuadros que se apegaran a la brújula moral.

Ibas Yudhoyono asistió a SBY Community Art

«Estamos agradecidos de que los demócratas estén ahora en coalición con el presidente Prabowo», dijo.

Esta actividad de orientación técnica se lleva a cabo del 25 de agosto al 2 de octubre de 2025, dividida en cinco olas (lotes). La apertura se llevó a cabo en línea a través de comentarios del Presidente del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy). Bienvenidos saludos fueron entregados por el Jefe de la Agencia de Educación y Capacitación (Badiklat), así como por la persona a cargo del evento, Rizki Natakusumah, así como el Presidente del Comité, Harlan Muharamah Fachra.

Varias figuras nacionales e internas de los demócratas estuvieron presentes como presentadores, incluido el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo, Bambang Yudhoyono (SBY), el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes II Dede Yusuf, y el Secretario General Democrático Herman Khaeron. Este Bimtek también presenta a los presentadores de elementos de instituciones gubernamentales y estatales, a saber, el Dr. Iftitah Sulaiman Suryanegara del Ministerio de Transmigración, Vivin Gunawan del Ministerio de Asuntos Interiores (Ministerio de Asuntos Interiores) y Bobby Aditio Rizaldi de la Agencia de Auditoría Suprema (BPK RI).