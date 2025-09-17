Bima es confundido por desaparecer después de Ricuh Kwitang, la policía desmanteló hechos impactantes hasta que se encuentra en Malang

JacartaVIVA – El misterio de la desaparición de Bima Pema Putra (29) finalmente fue respondido. El hombre que fue buscado después de la ola de manifestaciones del caos a fines de agosto en Yakarta, aparentemente no era una víctima de secuestro, sino que deambuló hasta MalangJava este.

La policía también reveló el largo viaje de Bima antes de ser descubierto finalmente. Desde trabajar en un almacén de almacenamiento de pescado en Yakarta, se detuvo en Tegal, vendiendo motos con un sistema de bacalao, hasta que terminó siendo un comerciante de juguetes de baile de león frente al templo Eng y Kiong, Malang.

«28-30 de agosto de 2025, BPP trabajó como personal de mantenimiento (equipo de almacenamiento frío) en el almacén de almacenamiento de pescado propiedad de Pt. Polda Metro JayaGeneral de Brigadier de la Policía Ade Ary Syam Indradi, miércoles 17 de septiembre de 2025.



Bima Permana Putra (Medio) hombres llamados Kontras desaparecidos

El viaje de Bima continuó el 1 de septiembre, cuando estimuló la moto a Tegal. Allí se quedó en un hotel, luego vendió su moto por RP. 5 millones en bacalao. Al día siguiente, ordenó un taxi de motocicleta en línea a la estación y tomó el tren a Malang.

«Al llegar a Malang, estaba descansando en la estación de servicio de Mergosono. Luego, ordenó una habitación en el Hotel Boutique Java a través de la solicitud de Traveloka y se quedó por dos noches», dijo.

Durante casi dos semanas, Bima vende frente al templo y los duermen se mudan en la estación de servicio. Hasta finalmente, el equipo de RESMOB de la policía de Metro Jaya logró encontrarlo el miércoles por la tarde.

«Además, BPP fue llevado a Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya para manejar más», dijo nuevamente.

Previamente informó, el misterio de los residentes que habían sido visitados desaparecido Después del caos en Kwitang, el centro de Yakarta, finalmente respondió. El equipo especial de la policía de Metro Jaya logró encontrarlo lejos en Malang, Java Oriental.

El hombre llamado Bima Pema Putra (BPP), de 29 años, aparentemente estaba en una condición segura. Se descubrió que estaba en el Templo de Eng An Kiong, Kota Lama, Malang, miércoles 17 de septiembre de 2025, alrededor de 13.55 Wib.

«Actualizar información de un equipo especial para buscar personas desaparecidas, la Policía Metropolitana de Yakarta encontró a uno de los residentes», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, General de Brigada Ade Ary Syam Indradi, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, la Policía Regional de Metro Jaya (Polda) finalmente habló sobre la supuesta desaparición de tres personas en el área de Kwitang, Central Yakarta, después de la demostración de Yakarta a fines de agosto.

El caso se destacaba anteriormente después de ser publicado por la Comisión para personas desaparecidas y víctimas de violencia (contraste). Director de la Investigación Criminal General (Dirreskrimum) Metro Jaya Regional Police, Comisionada de Policía Wira Satya Triputra, enfatizó que su partido había tomado medidas rápidas. Polda Metro Jaya ahora formó un puesto de queja de personas desaparecidas en el Satya Haprabu Hall, Ditreskrimum.

«Hemos recibido esta información de las redes sociales. En la actualidad, la Policía Metropolitana de Yakarta formó un puesto de queja faltante», dijo Wira, el martes 16 de septiembre de 2025.