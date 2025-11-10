Bilqis, la niña desaparecida, encontrada en Jambi; aquí está su estado

Makassar, VIVA – Niño pequeño nombrado Bilqis (4) que fue reportado como desaparecido en Makassar ha sido encontrado por la policía de la gran ciudad (Polrestabes) Macasar. Como se sabe, el niño desapareció mientras jugaba en el parque Pakui Sayang, Jalan AP Pettarani, ciudad de Makassar, el domingo 2 de noviembre de 2025.

Según los informes, Bilqis desapareció mientras acompañaba a su padre a jugar tenis al parque. El paradero de Bilqis fue registrado por cámaras de vigilancia (CCTV), lo que se convirtió en una pista importante para el personal de Jatanras. Policía de Makassar y el Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Panakkukang para llevar a cabo búsquedas intensivas.

Bilqis fue finalmente encontrado por un equipo conjunto en condiciones seguras en Merangin Regency, provincia de Jambi, el sábado 8 de noviembre de 2025, después de pasar por un largo proceso de investigación y cooperación interregional.

Después de eso, Bilqis fue entregada directamente a sus padres por el jefe de policía de Makassar, Kombes Pol. Arya Perdana en Makassar el domingo 9 de noviembre de 2025. El momento en que el niño regresó fue emotivo y lleno de gratitud, acompañado de las lágrimas de alegría de la familia.

El comisionado Pol Arya expresó su agradecimiento por el arduo trabajo de todo el personal involucrado en el proceso de búsqueda.

«Después de varios días desaparecido, con diversos esfuerzos y oraciones de la gente de la ciudad de Makassar, Alhamdulillah, estamos agradecidos a Allah SWT porque el niño fue encontrado anoche y pudo regresar hoy a Makassar», dijo el comisionado de policía Arya.

Aparte de eso, el jefe de policía de Makassar también confirmó que Bilqis se encontraba en buenas condiciones cuando fue encontrada.

«Antes se revisó su salud, gracias a Dios no hay signos de abuso. Psicológicamente también está bien, el niño se ve alegre. Esperemos que no sufra ningún trauma», añadió.

Además, el comisionado Pol Arya enfatizó que el proceso legal relacionado con este caso estará a cargo de la policía de Makassar, mientras que ahora Bilqis ha regresado con su familia en condiciones seguras.