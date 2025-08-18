Billy Syahputra reveló que la cirugía de cáncer de mama es un fracaso debido a la tos

Yakarta, Viva – Billy Syahputra ser una de las personas más cercanas MPOK ALPA Lo que se informó sobre la enfermedad del difunto desde el principio. Sin embargo, al igual que los demás, la hermana del difunto Olga Syahputra también tenía prohibido abrir su boca.

«Él sabe desde el principio (enfermedad MPOK ALPA), solo porque no puede saberlo, sí, no me lo digo. Eso es un aficionado, tal vez no quiere, sí, no quiere que otras personas sepan que está enfermo», dijo Billy en la región de Tenderan, South Yakarta, lunes 18 de agosto de 2025. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Billy le dice además que el propio MPOK Alpa tiene la intención de anunciarlo al público cuando se ha recuperado de cáncer de mama que sufrió.

«Entonces dijo que hablaría con los periodistas más tarde cuando estaba curado, su cabello estaba más nuevamente, ya se sometió a una cirugía», dijo.

Billy reveló que inicialmente el propietario del nombre real Nina Carolina había planeado someterse a un tratamiento adicional, a saber, eliminando los senos en Malasia. Sin embargo, se deshizo porque la condición del ALPA no estaba en forma, por lo que fue prohibido por un médico.

«La última vez que realmente quería ser designado por el cáncer ya quería ser designado. Solo cuando ya estaba allí, ya hospitalizado, en realidad fue hospitalizado y luego quería acciones, tosía», dijo Billy.

«El médico dijo: ‘Ya se va a casa primero, no, no podemos, no podemos cirugía cuando está tosiendo. Tratamiento primero en Yakarta cuando termina de toser, luego más tarde nuevamente'», continuó.

El propio Billy afirmó ayudar a MPOK ALPA durante el hospital de ida y vuelta. A partir de cuidar a los BPJ y al seguro. Pero finalmente, el fallecido pidió que regresara del hospital porque sentía que estaba recuperado.

«Por cierto, el médico también conocía, por lo que la comunicación era fácil. Luego, en medio de la noche, quería irse a casa porque se sentía curado. De lo que se quejaba era el último aquí, la columna vertebral. Debido a que no estaba enfermo, cuántos días había sido así, si no se equivocaba, era casi una semana en el hospital, luego quería irse a casa», explicó.

«Debido a que solo toser la fiebre también ha bajado, también extrañó a su hijo que quería trabajar a pesar de que finalmente no pudo trabajar también, porque llegó a casa cuántas semanas finalmente se desmayó nuevamente.