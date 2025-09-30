Billy Syahputra fue bendecido con el primer niño

Yakarta, Viva – La felicidad está cubriendo al presentador y al comediante Billy Syahputra. La esposa, Vika KolesnayaAcabo de dar a luz a su primer hijo en un hospital en el área de East Yakarta.

Esta feliz noticia llegó solo unas semanas después de que la pareja celebró un evento de revelación de género que estaba lleno por el público. En ese momento, los dos anunciaron con alegría que estaban esperando la presencia de un bebé. ¡Desplácese para obtener más información!

El hospital donde Vika se sometió a mano de obra también justificó las noticias.

«Es cierto, su esposa Billy nació en el Hospital Alia en East Yakarta, aquí», dijo el gerente de marketing Alia Hospital of East Yakarta, Mareyke Saroinsong, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Mareyke también transmitió la condición de la madre y el bebé en una condición segura.

«La condición aún es estable, todo es monitoreado por los médicos», explicó.

Desde el comienzo del embarazo, esta pareja realiza rutinariamente un examen en el mismo hospital. Esto hizo que el equipo médico entendiera lo suficiente como para comprender el desarrollo de la salud de ambos.

«Desde el principio, ambos siempre controlan aquí», explicó Mareyke.

A pesar de proporcionar información relacionada con el nacimiento, el hospital aún confirma las restricciones de privacidad del paciente.

«Los hospitales tienen su propia privacidad para mantener la privacidad de nuestros clientes», concluyó.

Anteriormente, Billy y Vika celebraron un evento de revelación de género en Cilandak, South Yakarta, el domingo 14 de septiembre de 2025. Desde el evento que se conocía, su primer hijo era hombre.