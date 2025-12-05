Billy Porter se une al corto documental ‘Freeman Vines’ como EP

Billy Portero se ha unido al corto documental calificado para el Oscar, “Freeman Vines”, como productor ejecutivo.

La película de los directores André Robert Lee y Tim Kirkman es un retrato inquietante de Freeman Vines, de 82 años, un escultor y fabricante de guitarras en la zona rural de Fountain, Carolina del Norte, que talla algunos de sus instrumentos con madera extraída de un árbol utilizado en el linchamiento de un joven negro llamado Oliver Moore. Mientras Vines enfrenta mieloma múltiple y diabetes en una etapa avanzada de su vida, la película captura su filosofía, humor y confrontación inquebrantable con el legado del racismo en el sur de Estados Unidos.

«Freeman Vines era un ser humano feroz y extraordinario, y esta expresión de su historia es simplemente hermosa», dijo Porter en un comunicado el jueves. «La vida de un artista puede ser un camino difícil, y Freeman atravesó una comunidad y una historia complicadas, pero descubrió lo que significaba vivir en verdad con una libertad que reclamaba para sí mismo. Todos deberíamos ser muy afortunados. ‘Freeman Vines’, dirigida por André Robert Lee y Tim Kirkman, ofrece una profunda lección sobre la conexión humana, la resiliencia y la creatividad. Es un honor para mí ser parte de este proyecto, y espero que el público realmente sea testigo de ello».

La película se llevó a casa los máximos honores en múltiples festivales que califican para la Academia, incluido el de mejor cortometraje documental en el Festival de Cine de Tallahassee y se proyectó en los festivales de cine de Tribeca, RiverRun y ​​Florida, así como selecciones en Woodstock, Nantucket, Indy Shorts, SCAD Savannah y otras exhibiciones importantes.

A principios de este otoño, la película fue adquirida por Switchboard Magazine y actualmente está disponible para su proyección a través de su Canal de YouTube.

Además de la compañía de Porter, Incognegro, la compañía de la productora Gill Holland, The Group Entertainment, presenta la película en asociación con Lee’s Many Things Productions, Kirkman’s T42 Entertainment y Music Maker Foundation.

“Billy Porter es un ícono estadounidense en las artes y es un honor asociarnos con él en ‘Freeman Vines’”, dijeron Lee y Kirkman. «Estamos entusiasmados de contar con el extraordinario talento y la voz de Billy en este viaje para ayudar a llevar la historia de vida y el trabajo de Freeman a una audiencia aún mayor».

La fundadora y editora en jefe de Switchboard, Celia Aniskovich, dijo: «La historia de ‘Freeman Vines’ se sitúa en la intersección de la música, el arte, la raza y la investigación espiritual: el tipo exacto de narración en capas y basada en personajes para la cual Switchboard fue creado. Mientras reunimos cuatro cortometrajes calificados para el Oscar para una campaña de premios colectiva, ‘Freeman Vines’ es una piedra angular conmovedora de esa lista. Estamos encantados de darle la bienvenida a Billy Porter al equipo mientras presentamos esta película a un público más amplio. audiencias”.

“Freeman Vines” es uno de los cuatro cortometrajes calificados para el Oscar, junto con “Poreless”, “Rat Rod” y “Saving Superman”, que están siendo defendidos en la campaña colectiva de premios de Switchboard esta temporada.