‘Billy Knight’ de Al Pacino adquirida por la empresa Mise-En-Scène para sus ventas

La sociedad Mise-En-Scène ha adquirido los derechos de venta en todo el mundo de “caballero billy”, un metadrama protagonizado Pacinoantes del American Film Market de la próxima semana (AFM).

La adquisición marca una expansión significativa para la empresa de ventas boutique, tras su reciente recogida de «Forelock» de David Krumholtz. El acuerdo, estimado en el rango de ocho cifras, posiciona a “Billy Knight” como una incorporación importante a la lista de MSC para 2025 mientras la compañía continúa su impulso hacia el cine de prestigio impulsado por las estrellas.

«Billy Knight», que marca el debut como director de Alec Griffen Roth, sigue a los aspirantes a cineastas Alex (Charlie Heaton de «Stranger Things») y Emily (Diana Silvers de “Booksmart”) mientras navegan por el camino entre la ambición juvenil y la verdadera expresión artística. Cuando Alex descubre una caja de guiones sin terminar y un pañuelo con el nombre «Billy Knight», se propone desentrañar el legado creativo de su difunto padre.

Pacino interpreta a la enigmática figura titular, descrita como en parte musa y en parte fantasma del pasado del cine. Sara Sampaio (“Superman”) y Angela Sarafyan (“Westworld”, “Superman”) completan el reparto.

La película proviene de Firebrand, un grupo de entretenimiento de próxima generación lanzado en marzo de 2022 y dirigido por Alec Roth, Josh Clayton, Kirk Martin, Tuan Bui y Peter Morgan. El primer largometraje de la compañía, “Desert Road”, será estrenado en cines por Firebrand en 2026.

«Firebrand tiene que ver con la disrupción deliberada», dijo el productor Clayton. «Defendemos la innovación, la imaginación y la inteligencia, firmar con MSC es prueba de ello. ‘Billy Knight’ toma este espíritu y lo canaliza hacia algo atemporal».

Kirk Martin, cofundador de Firebrand, añadió: «El cine trata sobre legado y reinvención en igual medida. ‘Billy Knight’ es a la vez una carta de amor para quienes se atreven a soñar y un desafío para quienes olvidan por qué lo hicieron».

Paul Yates, director ejecutivo de The Mise-En-Scène Company, dijo: «‘Billy Knight’ es un hermoso homenaje al amor por el cine. Pacino ha estado entretejido en nuestra experiencia cinematográfica colectiva durante medio siglo, y nos sentimos honrados de representar una actuación magistral de uno de los grandes. Esta película es íntima pero épica, nostálgica pero viva con un pulso moderno».

El acuerdo fue negociado por Paul Yates y Rory MacDonald para The Mise-En-Scène Company, que lanza las ventas mundiales en AFM.