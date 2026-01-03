Billy Joel actúa públicamente por primera vez desde que canceló su gira

Billy Joel demostró que sus días de actuación no han quedado completamente atrás el viernes por la noche, subiendo al escenario para dos canciones con una banda tributo en un espectáculo al aire libre en el condado de Palm Beach, Florida, la primera vez que canta frente a una multitud desde que se canceló su gira en mayo debido a un diagnóstico de trastorno cerebral que afectó su equilibrio.

Abrigado con una gorra negra y un chaleco de invierno, Joel subió al escenario con el grupo Turnstiles para cantar y tocar el piano en un par de sus principales éxitos, «Big Shot» y «We Did’t Start the Fire». Su esposa, Alexis Roderick, se unió a él en el escenario y presentó a sus dos hijas pequeñas, Della y Remy, quienes improvisaron rutinas de baile durante el cameo de 12 minutos que entusiasmó a la multitud.

Según los informes, Joel pidió permiso para unirse al grupo que lleva el nombre de uno de sus álbumes más populares de los años 70. «No tenía pensado trabajar esta noche», dijo a la multitud, riendo, antes de lanzarse al primer número, según el Correo de Palm Beach.

La ocasión fue un concierto para celebrar el 30 aniversario de la incorporación del pueblo de Wellington, Florida, en el anfiteatro de la ciudad. Joel tiene una casa en el área y es propietario de Middlesea Farms en las cercanías.

Joel caminó con la ayuda de un bastón para subir al escenario, como se captura en el video de un fan. “¿Quieres cantarla o la cantaré yo?” preguntó el líder de Turnstiles mientras Joel se sentaba al teclado.

«¿Qué estamos haciendo?» Preguntó Joel, dejando en claro que estaba preparado para manejar la voz además del piano.

“Una canción de Billy Joel, ¿qué tal?” sugirió el miembro de la banda, en broma.

«Puedo intentarlo. Conozco al tipo que lo escribió», dijo Joel riendo, mientras se lanzaban a «No iniciamos el fuego». En un momento, la estrella necesitó una señal para recordar algunas de las letras legendariamente voluminosas, en algún lugar alrededor de la parte “Reagan… Palestina” de la lista histórica, pero el miembro de la banda accedió con un recordatorio y Joel pudo continuar con la melodía de memoria.

Después de una reunión en el escenario sobre qué hacer a continuación, la actuación continuó con “Big Shot”.

“Tengo que estar soñando esto”, dijo el cantante habitual del grupo, mientras Joel salía del escenario con su familia. «Voy a pellizcarme. Tenía que suceder tarde o temprano, ¿verdad?… Queremos verte pronto en el escenario».

La salida de Joel de la gira en mayo estuvo ligada a una acumulación de líquido en su cerebro, con un diagnóstico de hidrocefalia de presión normal (NPH), por lo que dijo que buscaría fisioterapia y cancelaría todos los shows indefinidamente. En una entrevista de julio con Bill Maher, afirmó que se sentía bien, aparte de la dificultad para mantener el equilibrio, algo que se había hecho evidente cuando sufrió una caída en el escenario en febrero.

Incluso sin cumplir con una serie planificada de espectáculos en estadios, Joel tuvo un gran perfil público en 2025, gracias al lanzamiento en el verano de un aclamado documental de HBO en dos partes, “Billy Joel: And So It Goes”, que logró cautivar a una gran audiencia de no fanáticos, así como a los fieles de Joel.