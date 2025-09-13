Bills puede ver un nuevo enfrentamiento de Josh Allen en New York Jets

El Bills de búfalo ya han tenido un comienzo increíble para su Temporada 2025-26 después de un victoria de regreso del libro de cuentos durante su inauguración de la temporada regular contra el Ravens de Baltimore el domingo 7 de septiembre. Mientras los Ravens parecían tener este juego en la bolsa, cuando el reloj marcaba, los Bills pudieron regresar y lograr una victoria de último minuto. Realmente se redujo al último segundo.

No hace falta decir que a la cabeza de esa victoria fue el mariscal de campo de la franquicia de Buffalo Bills Josh Allenquien es un líder probado con este equipo. Allen, por supuesto, es el jugador más valioso reinante de la liga, y no es solo para sus estadísticas sino también para su liderazgo con el equipo. Esta semana, Allen también fue nombrada Jugador ofensivo de la semana de la AFC.

Ahora, los Bills se enfrentarán a la Jets de Nueva York En el camino el domingo 14 de septiembre. Si bien los Bills son los favoritos para ganar este juego por casi todos, uno nunca puede ser demasiado cuidadoso, por lo que están tomando el juego en serio. Cuando Allen sale al campo el domingo, podría estar usando una habilidad incluso más de lo habitual contra los Jets.

Justin Fields de Josh Allen vs. New York Jets de Buffalo Bills

Allen y Fields son mariscales de campo bastante móviles. En un artículo publicado el miércoles 10 de septiembre por Lou Scataglia de la zona de giro de la NFLScataglia hace una gran predicción para cada juego en la Semana 2. Para los Bills and Jets, Scataglia tiene «Josh Allen y Justin Fields combinando para 200 yardas por tierra «.

Entonces, piensa esperar ver un rendimiento más móvil de ambos mariscales de campo. Si bien Allen puede obtener móvil, podría hacerlo más que nunca.

«Tanto Josh Allen como Justin Fields son la élite como corredores, y veremos que cada QB causa un montón de daño en el suelo en la Semana 2», señala Scataglia en la pieza. «De hecho, los mariscales de campo titulares en este juego terminarán combinando para al menos 200 yardas por tierra. Buffalo probablemente gana este juego».

Entonces, no sería una sorpresa, en absoluto, si Allen termina corriendo la pelota mucho más de lo habitual venció a los Jets. Los Jets tienen una buena defensa y su Entrenador en jefe Aaron Glenn Anteriormente fue el coordinador defensivo de los Leones de Detroit, por lo que eso hace que cualquiera de los movimientos de Allen sea aún más crítico.

Josh Allen de Buffalo Bills tiene mercancía caliente

La mercancía de la NFL de Allen se encuentra entre las más vendidas del país. El NFLPA ha lanzado su lista de ventas de los 50 mejores jugadores de fin de añoque informa sobre las ventas del 1 de marzo al 31 de julio de 2025. 85 licenciatarios de la NFLPAincluyendo Fanatics, Outerstuff, Fathead, Foco y Funko.

Allen ocupó el puesto número 4 en la cuenta. Águilas All-Pro y el Jugador Ofensivo del Año de la NFL Saquon Barkley Clasificado No. 1.

En cuanto al resto de la cuenta, Super Bowl MVP Jalen duele fue el número 2, Comandantes de Washington jugador de ataque Jayden Daniels fue el número 3 y Shedeur Sanders fue el número 5. Jefe jugador de ataque Patrick Mahomes fue el número 7.