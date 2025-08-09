Bills Practice Squad WR podría robar el lugar de la lista de veteranos

Un miembro de la vida útil de la Bills de búfalo El equipo de práctica podría estar ganando su boleto a la lista activa después de una actuación de la cabeza en el primer partido de pretemporada.

El receptor abierto Tyrell Shavers dio un indicio de su potencial en el final de la temporada regular del año pasado, luego retomó donde lo dejó en el primer juego de pretemporada del equipo contra los Gigantes de Nueva York. Aunque los Bills finalmente perdieron en el primer partido de pretemporada, Shavers hizo una de las mayores impresiones y podrían estar en camino de robar un lugar en la lista.

Tyrell Shavers hizo una de las jugadas más grandes del juego

Los Bills lucharon para mover el balón en la primera mitad de la derrota del sábado 34-25 ante los Gigantes, pero Shavers ayudó a los Bills a romper en los segundos finales. Con los Bills siguiendo 16-7 después de un gol de campo tardío para los Gigantes, el entrenador en jefe Sean McDermott eligió empujar la pelota en lugar de correr por el reloj y entrar en la mitad.

El mariscal de campo Mitch Trubisky encontró a Shavers rayando el campo para obtener una ganancia de 58 yardas, colocando los Bills dentro de la línea de 10 yardas y conduciendo a un gol de campo de último segundo.

Shavers terminó el juego con dos recepciones para 70 yardas.

El receptor veterano había estado en el equipo de práctica del equipo durante gran parte de las últimas dos temporadas, pero apareció en el final de casa contra los Jets de Nueva York. En el primer objetivo de su carrera, Shavers atrapó una pantalla central de Trubisky y corrió a través de la defensa de los Jets, tomando 69 yardas para un touchdown.

Lavishka Shenault podría estar en problemas

Shavers ya había estado haciendo un impulso para un lugar en la lista, clasificando por encima del recién agregado Veteran Laviskha Shenault en la primera lista de profundidad oficial del equipo. Shenault solo tuvo una recepción para 17 yardas en la derrota del sábado ante los Gigantes, pero mostró su versatilidad devolviendo dos patadas para un total de 62 yardas y un despeje para siete yardas.

No está claro si el rendimiento será suficiente para Shenault. Randy Gurzi de SI.com Ponga al ex receptor de los Seattle Seahawks y al especialista de regreso en la lista de jugadores de Bills con la mayor cantidad para probar en la pretemporada.