Bills podría reemplazar a Joe Brady con el ex QB de Buffalo en 2026

La temporada pasada fue uno de los mejores años en la historia del Buffalo Bills. El equipo terminó con un récord de 13-4 y ganó la AFC East. Pero cayeron al Jefes de Kansas City Una vez más en la postemporada.

A pesar de que los Bills sufrieron una pérdida horrible en los playoffs, casi sufrieron otra a manos del cuerpo técnico.

Bills OC Joe Brady podría ser un entrenador en jefe pronto

En la temporada baja, el nombre del coordinador ofensivo de los Bills Joe Brady estaba flotando para una posición de entrenador en jefe. Muchos equipos pasaron a Brady, pero el Santos de Nueva Orleans parecía interesado.

Existía la posibilidad de que los Saints fueran a contratar a Brady, pero decidió retirarse del trabajo la noche anterior al juego por el título de la AFC. Brady ha regresado a los Bills para esta temporada, que probablemente será el último.

El coordinador ofensivo de 35 años es una de las mejores mentes ofensivas del deporte. Con cómo la ofensiva de los Bills ha jugado los últimos dos años, no hay forma de que el nombre de Brady no se mencione nuevamente en las conversaciones de entrenamiento en jefe.

Hace dos años, Leones de Detroit El nombre del coordinador ofensivo Ben Johnson fue flotado para cada trabajo de entrenador en jefe. En lugar de aprovechar una oportunidad de entrenamiento en jefe, regresó a Detroit ya que no le gustaban ninguno de los trabajos disponibles. Pero esta temporada baja, tomó el Bears de Chicago Trabajo de entrenamiento en jefe, ya que era uno de los mejores trabajos que un entrenador podía desear.

Brady cae en el mismo bote que Johnson. Dejó pasar las oportunidades de entrenamiento porque sabe que puede obtener una mejor, lo que probablemente suceda en 2026.

Buffalo podría reemplazar a Brady con el ex QB

Dado que Brady probablemente se habrá ido el próximo año, los Bills necesitarán contratar a un coordinador ofensivo. Brandon Ray de Fansided THinks Buffalo debe apuntar Broncos de Denver El entrenador de mariscal de campo/ coordinador del juego de pases Davis Webb.

«Un ex jugador de los Bills, que ahora es un entrenador con los Denver Broncos, está haciendo un gran ruido para obtener una promoción para la próxima temporada. El ex mariscal de campo de la NFL Davis Webb, quien pasó algún tiempo con los Bills en la parte temprana de la carrera de Josh Allen, es el coordinador actual de los juegos de los quarterbacks de Josh Allen y los Quarterbacks para los Quarterbacks para los Arazones de los Quarterbacks, Ray,» en el Winters, los Arazinales de Pases de Passets, «,» en la semana 2, los acordinados de los Quarterbacks, «,». Jarrett Stidham y Sam Ehlinger brillaban en la victoria 27-7. Stidham pasó para 240 yardas y dos touchdowns, mientras que Ehlinger pasó para 162 yardas. Webb merece un montón de crédito por esas actuaciones y el informante de la NFL James Palmer elogió a Webb. Específicamente, Palmer dijo que Davis podría ser un entrenador en jefe más temprano que tarde. El entrenador en jefe Sean Payton también elogió a Webb, quien llamó a las jugadas para los Broncos el sábado ”.

Webb jugó para los Bills de 2019 a 2021, luego consiguió una posición de entrenamiento con Denver en 2023. La ofensiva de los Broncos se ha visto bien con Webb que ejecuta cosas. Si puede obtener otra gran temporada del joven mariscal de campo Bo Nix, entonces su nombre podría ser flotado por muchos más trabajos.