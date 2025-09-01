Bills listados como el mejor equipo con la mayor presión para ganar Super Bowl

El Buffalo Bills ‘ La temporada 2024 terminó de la misma manera que la mayoría de ellos tienen los últimos cinco años, perdiendo ante el Jefes de Kansas City En los playoffs. Desde la temporada 2020, Buffalo ha perdido ante Kansas City en los playoffs de enero cuatro veces en los últimos cinco años. Los Chiefs han aparecido en cuatro Super Bowls, ganando dos de ellos en ese lapso.

Si los Bills pudieran lograr dos victorias sobre los Chiefs en los últimos cinco años, entonces podrían haber mantenido el Trofeo Lombardi una vez. El objetivo principal de Buffalo para esta temporada es llegar al Super Bowl, y el equipo ha hecho esfuerzos significativos en la temporada baja para lograr esto.

Buffalo agregó ayuda esta temporada baja

Buffalo agregó el corredor de pases del agente libre Joey Bosa y el receptor abierto Josh Palmer. El equipo también acordó un nuevo contrato con el corredor James Cook, que lo mantendrá en Buffalo en el futuro previsible.

Los Bills tienen la suerte de tener uno de los mejores mariscales de campo en la NFL en Josh Allen. Pero cumplirá 30 años el próximo año, lo que significa que podría estar entrando en las temporadas finales de su mejor momento. El momento de ganar el Super Bowl es ahora. Hay algunos equipos en la misma posición que los Bills, tratando de ganarlo todo, incluido el Ravens de Baltimore¿Quién se dirigirá a Orchard Park para Sunday Night Football en la Semana 1?

El mariscal de campo de los Ravens, Lamar Jackson, es como Allen, ganando MVP de la liga, pero no tiene una aparición en el Super Bowl para mostrarlo. Uno intentará superar sus luchas de postemporada esta temporada. Si bien ambos equipos quieren llegar al Super Bowl, los Bills lo necesitan más que los Ravens. Es posible que Jackson nunca haya ganado un Super Bowl, pero la franquicia ha ganado dos desde que se convirtió en un equipo en 1996. Buffalo ha llegado al juego cuatro veces, perdiéndolos a todos.

Bills bajo la mayoría de la presión para ganar Super Bowl

Wynston Wilcox de Fansided Tiene los Bills como uno de sus equipos con la mayor presión para ganar el Super Bowl esta temporada.

«Josh Allen se está convirtiendo en el mismo territorio que Lamar Jackson. Allen aseguró su primer premio de MVP el año pasado. Ganar el MVP de la liga es una cosa, pero no significa nada si no lo respalda con una aparición en el Super Bowl. Los billetes de búfalo se han quedado cortos para los jefes de Kansas City, aparentemente cada temporada en los playoffs desde que Allen apareció», escribió Wilcox. «Los Chiefs han estado ejecutando la AFC cada una de las últimas tres temporadas y no parece que se detengan. Los Bills tienen que encontrar una manera de ganar, aún mejor si lo hacen y eliminan a Lamar Jackson en el proceso. De cualquier manera, Allen ha alcanzado el pináculo de la NFL, pero aún carece de un campeonato. Los billetes no han ganado un campeonato desde la mierda de cuatro años y han alcanzado un período de cuatro años de lema de cuatro streight.

«Si hay alguien que terminará la racha, es Allen, y si hay algún año para hacerlo, es 2025. No será fácil. El año pasado, las facturas una vez más se quedaron cortas; no podrán escapar con otra llamada cercana en 2025», agregó Wilcox.

Hay una sensación en torno a la NFL de que esta temporada, los Chiefs no llegarán al Super Bowl, por lo que hay una buena posibilidad de que los Bills o Ravens lo hagan. Con suerte, Buffalo es el equipo en este caso.