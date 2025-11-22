Bills Insider publica una actualización importante sobre el futuro de Keon Coleman con el equipo

Las cosas se ven bastante sombrías en este momento para billetes de búfalo El receptor abierto Keon Coleman.

El receptor abierto de 22 años fue enviado a la banca por segundo juego consecutivo en la derrota de Buffalo por 23-19 en el “Thursday Night Football” ante los Tejanos de Houston para iniciar la Semana 12.

Coleman también fue un scratch saludable la semana anterior contra el Bucaneros de la Bahía de Tampa después de llegar tarde a una reunión de equipo. En total, Coleman ha sido enviado a la banca tres veces en sus dos años de carrera por razones disciplinarias, lo que ha llevado a muchos a preocuparse sobre si es apto para la organización a largo plazo.

El entrenador en jefe Sean McDermott explicó exactamente por qué hizo que Coleman se quedara fuera por segundo juego consecutivo, aparentemente restando importancia a la gravedad de la situación.

«Nada nuevo, simplemente lo estamos tomando día a día», dijo McDermott a los periodistas. «Pensé que tuvo una mejor semana y avanzaremos día a día».

¿Keon Coleman tiene futuro con los Bills?

Después de un destacado juego de 8 recepciones, 112 yardas y 1 touchdown en la victoria de Buffalo en la Semana 1 sobre los Cuervos de Baltimoremuchos creían que Coleman finalmente estaba listo para ocupar el puesto de WR No. 1 que Stefon Diggs dejó vacante hace dos temporadas.

Sin embargo, el alumno de Florida State logró solo 24 recepciones, 218 yardas y 2 touchdowns en sus siguientes ocho juegos, lo que provocó que algunos fanáticos entraran en pánico ante las claras señales de regresión.

Si bien McDermott probablemente quería enviar un mensaje a Coleman despojándolo de su tiempo de juego, Joe Buscaglia de The Athletic informó recientemente que la frustración del equipo con la ex selección de segunda ronda no es suficiente para que el equipo quiera dejarlo atrás todavía.

«Para ser claros, los Bills no se darán por vencidos con Coleman». Buscaglia escribió. “Se ve mal en este momento por múltiples razones, pero queda al menos un mínimo de potencial sin explotar para Coleman al alterar su rol, permitiendo que sus habilidades de separación iniciales brillen en objetivos de áreas más cortas en el medio del campo.

«Pero gran parte de su futuro depende de dos factores distintos. El primero es cómo lo despliegan y el segundo es cómo responde a otro revés autoinfligido».

El camino de Coleman hacia la redención

El quid de la cuestión es que Coleman, de 6 pies 4 pulgadas, es demasiado talentoso y demasiado joven para cortar lazos con él tan rápidamente.

En los dos juegos que se perdió, ningún receptor de los Bills realmente dio un paso al frente y demostró que el juego aéreo era mejor sin Coleman que con él.

Khalil Shakir registró 8 recepciones para 110 yardas contra los Texans, pero parecía intrascendente dado que la ofensiva tuvo tantos problemas. En el juego de los Buccaneers, Tyrell Shavers tuvo 4 recepciones para 90 yardas y un touchdown, pero ningún otro WR tuvo más de 3 recepciones o 30 yardas.

Después del partido de los Bucs, Coleman se dirigió a los periodistas y afirmó que entendía por qué McDermott hizo lo que hizo y que sabe que necesita aprender de sus errores.

Si bien fueron pequeñas, sus palabras aparentemente le mostraron a McDermott que al menos hay un camino para que Coleman asuma la responsabilidad y crezca a partir de sus errores.

«Soy consciente de cómo lo manejó de manera más pública, y lo aprecio y lo respeto». McDermott dijo el martes. «Y ahora es otra vez, un día a la vez, y ganarse la confianza y el respeto de los compañeros de equipo. Y eso lleva tiempo, de modo que cada día que pasa, los marcas como victorias, la confianza se construye. Entonces, esa es la parte importante».