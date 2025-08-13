Bills HC Sean McDermott ofrece una advertencia de 5 palabras al jugador con dificultades

El Bills de búfalo Tenía grandes esperanzas para el seguridad de Cole Bishop cuando usaron una selección de draft de segunda ronda el año pasado, y mostró destellos de juego fuerte durante su temporada de la NFL novata.

Pero Bishop ha luchado con las lesiones en esta temporada baja y se perdió una gran parte de las prácticas, el entrenador en jefe líder Sean McDermott para emitir una severa advertencia sobre su posición con el equipo. Bishop una vez estuvo programado como titular, pero esa posición ahora podría estar en peligro ya que su fecha de regreso sigue sin estar clara.

Más lesiones para Cole Bishop

El mandato de Bishop con los Bills tuvo un comienzo difícil cuando sufrió heridas en el campo de entrenamiento, su temporada de novato y vio a Damar Hamlin ganar el trabajo inicial frente a Taylor Rapp. Bishop terminó apareciendo en 16 juegos en su año de novato con cuatro aperturas, haciendo 40 tacleadas en total con dos defensas de pase y un balón suelto forzado.

Bishop está de vuelta en un lugar familiar en este campamento de entrenamiento, ya que se perdió las últimas seis prácticas y el primer juego de pretemporada del equipo mientras cuidan una lesión en cuádruple.

La lesión llevó a McDermott a advertir que Bishop puede no tener suficiente tiempo para hacer una oferta por un trabajo inicial.

«Nos estamos recuperando el tiempo», el Dijo el entrenador en jefe de los Bills.

McDermott agregó que el equipo no está seguro de lo que obtendrá de Bishop.

Bishop figuraba como titular en la primera lista de profundidad oficial del equipo, pero podrían volver a Hamlin si la seguridad de segundo año permanece marginada con su lesión. Hamlin comenzó 14 juegos la temporada pasada, haciendo 89 tacleadas totales.

Defensivo de novato en equipo impresionado

Si bien la posición de Bishop con el equipo sigue siendo incierta, otro joven defensivo podría estar aumentando la tabla de profundidad. El novato de la quinta ronda, Jordan Hancock, tuvo un fuerte rendimiento en la derrota de pretemporada del equipo ante los Gigantes de Nueva York, mostrando su versatilidad mientras pasaba tiempo tanto en el esquinero como en la seguridad.

McDermott dijo a los periodistas después del juego que Hancock se destacó para su juego tanto en defensa como en equipos especiales.

Los proyectos de ley han encontrado talento en el draft en los últimos años. Hamlin fue una selección de sexta ronda en 2021, ganando tiempo de juego en su año de novato en defensa y equipos especiales y luego asumiendo un papel inicial en 2022 cuando Micah Hyde fue marginado por una lesión en el cuello.