Bills HC Sean McDermott envía un mensaje ‘brutal’ para cortar candidatos

Las facturas tienen un drama raro en el quarterback

Los Bills han sido uno de los equipos más estables en el quarterback, pero enfrentaron una competencia rara en esta temporada baja. El equipo firmó al veterano Mike White para competir con Mitch Trubisky por el trabajo No. 2 detrás del abridor Josh Allen.

El reportero Jay Skurski de The Buffalo News predijo que el equipo se quedará con Trubisky, quien respaldó a Allen la temporada pasada y en 2021. Skurski señaló que ni White ni Trubisky aparecieron en el juego de pretemporada final, una pista de que el equipo ya ha tomado su decisión.

«Es difícil ver cualquier escenario en el que White o Buechele hicieran lo suficiente para desbastar a Trubisky para ese trabajo», escribió Skurski. «Sin embargo, Buechele se veía genial al completar 25 de sus 30 pases contra Tampa Bay. Quizás esa actuación fue suficiente para ganarle un lugar en el equipo de práctica».

Buechele estuvo en el equipo de práctica en 2023 y regresó la temporada pasada, pero fue colocado en la reserva lesionada después de sufrir una lesión en el cuello.

Buechele hizo una fuerte oferta por el puesto número 2 en el final de pretemporada, completando 25 de 30 pases para 278 yardas y un touchdown. Después del juego, Buechele dijo que estaba satisfecho con la actuación.