Bills HC Sean McDermott comparte noticias siniestras sobre el novato de primera ronda

Los Buffalo Bills han estado esperando desde el verano para ver qué puede hacer el esquinero novato Maxwell Hairston en el campo, y ahora el entrenador en jefe Sean McDermott está poniendo en duda si lo verán esta temporada.

Hairston ha estado fuera desde que sufrió una lesión en la rodilla en el campo de entrenamiento. Fue colocado en la reserva de lesionados para comenzar la temporada y ya han pasado dos semanas desde que el equipo fue elegible para abrir su ventana de práctica de 21 días.

Hablando con los periodistas esta semana, McDermott compartió una actualización siniestra para la temporada de la selección de primera ronda.

Sean McDermott no descarta la IR de fin de temporada

A McDermott se le preguntó esta semana sobre Hairston y el pateador Tyler Bass, quien también comenzó la temporada en la reserva de lesionados y permanece allí después de la oportunidad de abrir su ventana de práctica. McDermott dijo que el equipo no abriría la ventana para ninguno de los jugadores esta semana.

Cuando se le preguntó si Hairston podría perderse toda la temporada, McDermott no descartó la idea y dijo que aún está por determinar cuál será su cronograma.

«Ya veremos» McDermott dijo. «Simplemente me estoy desviando del mensaje del equipo médico y realmente no hay mucho cambio en este momento. Ambos van en la dirección correcta».

Se esperaba que Hairston compitiera por el puesto titular junto a Christian Benford en la secundaria. En cambio, los Bills recurrieron al veterano Tre’Davious White, quien regresó al equipo esta temporada baja después de ser liberado en marzo de 2024.

White había estado dividiendo el tiempo con el novato Dorian Strong, quien fue el titular de la Semana 1 del equipo mientras White regresaba de su propia lesión. Pero el equipo también perdió a Strong, lo que colocó al esquinero novato en la lista de reservas lesionados.

Señales positivas para Maxwell Hairston

Si bien el equipo aún tiene que determinar cuándo regresará Hairston esta temporada, si es que regresa, hay algunas señales alentadoras en la práctica de esta semana. Como Ronnie Eastham, escritor de SI.com Como se señaló, Hairston ha estado intensificando su actividad y luciendo más fuerte.

“Videos recientes de Hairston durante la práctica de los Bills lo muestran realizando ejercicios con los entrenadores y preparadores físicos de los Bills”, escribió Eastham. «Parece tener buen movimiento, pero se puede ver que todavía lleva un aparato ortopédico considerable. Si los Bills usan su ventana completa de 21 días para activar a Hairston, estará activo a tiempo para el enfrentamiento de la Semana 10 contra los Miami Dolphins el 9 de noviembre».

Eastham señaló que a los Bills se les podría estar acabando el tiempo para determinar si Hairston y Strong pueden regresar. De lo contrario, es posible que el equipo necesite buscar ayuda externa para brindar profundidad en la secundaria durante la segunda mitad de la temporada.