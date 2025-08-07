Bills de cuotas de OBC: Telangana CM marcha a Delhi para el Nod







Primer ministro de Telangana Un revanth Reddy El miércoles, lideró una marcha de protesta aquí exigiendo un asentimiento presidencial para los otros proyectos de ley de reservas de clases atrasadas (OBC) y alegó que el gobierno liderado por BJP en el Centro estaba deteniendo los proyectos de ley aprobados por la legislatura estatal, ya que era «anti-OBC».

La Asamblea de Telangana aprobó los dos proyectos de ley en marzo para mejorar la reserva para el OBC al 42 por ciento en educación, empleo y organismos locales. «Somos pro-OBC. Rahul Gandhi es pro-OBC. El primer ministro Narendra Modi es anti-OBC. Veremos cómo dar esta reserva. Si no da esta vez, lo derrotaremos en las elecciones próximas. El primer ministro está menos preocupado por el censo de casta. Sus intenciones están allí contra la OBC», dijo el líder del Congreso.

El BJP en Telangana ha alegado que CongresoA pesar de prometer cuotas del 42 por ciento a los OBC, ahora está asignando el 10 por ciento a los musulmanes en el disfraz de las clases atrasadas. Destacando estas acusaciones como un truco político, Reddy dijo que no salvará al BJP.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente