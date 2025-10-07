Bill Simmons no se detiene en la temporada 2025 de Raiders

Cuando el Las Vegas Raiders contratado Pete Carroll ser Su entrenador en jefe y cambió por el veterano Geno Smith, fue con la idea de ser un equipo competitivo. Cinco semanas en el 2025 NFL temporada, están lejos de eso.

El plateado y el negro vienen de una derrota de 40-6 ante el Colts de Indianápolis en la semana 5 y están montando una racha perdedora de cuatro juegos. Además, Smith, que se suponía que traería una presencia veterana, está volcando la pelota y jugando como el Jets de Nueva York versión.

A 1-4 Bill Simmons de The Ringer Tecnet En los entrenadores clave y la propiedad del equipo que se reunieron durante la temporada baja para esta campaña.

Entonces el Asaltantes son 1-4 «, dijo Simmons.» Escribí: ‘Resulta a mediados de los 70, Pete Carroll, un chip Kelly lavado, un Tom Brady multitarea, y aparentemente Geno Smith e hijo de Al Davis no fueron el equipo de ensueño en retrospectiva’ «.

Raiders QB Geno Smith dibuja brutal Take

Simmons se centró en Smith, considerando que el llamador de señales es el que está en el campo cometiendo errores y jugando de manera inferior después de que Las Vegas no solo lo cambió por él, sino que lo firmó con una extensión de contrato.

«Parece que ha terminado», agregó Simmons. «[Smith] ya tiene nueve intercepciones en cinco juegos, y hay una lista histórica de personas que han hecho esto, y todo es [among] Algunos de los peores mariscales de campo que puede recordar de los últimos 30 años. El AsaltantesPor supuesto, he tenido un par de ellos. No puedo creer lo mal que ha sido.

«Le dieron $ 75 millones por dos años. Le dieron una selección de tercera ronda para él, y él es peor que los muchachos que tuvieron el año pasado. Fue [Aidan] O’Connell, [Gardner] Minshew, y [Desmond] Ridder – Nineteen TDS, dieciséis intercepciones. Los seis touchdowns de Geno, nueve intercepciones en este momento «.

¿Deberían los Raiders Bench Geno Smith?

Smith estaba firmado para proporcionar liderazgo veterano para un joven Asaltantes ofensa. Sin embargo, los errores generalmente asociados con los jugadores en sus primeros pocos NFL estaciones están llegando del hombre de 34 años.

Aún así, Carroll aclaró por qué decidieron no traer a Pickett una vez que el juego fue efectivamente decidido.

«Aquí está la razón Por qué no hice eso: tenemos que quedarnos ahí fuera y seguir practicando «, Carroll dijo Después del juego cuando se le preguntó si se pensaba en Bench Smith para Pickett. “Necesitamos seguir practicando, necesitamos las repeticiones, necesitamos los giros, necesitamos ejecutar el sistema, necesitamos sentirlo, necesitamos ver a los muchachos obtener las oportunidades de mejorar.

«Lo pensé porque había una oportunidad para hacer eso … Eso no es lo necesario. Necesitamos mejorar y mejorar, por lo que estos son los juegos en los que estamos trabajando, y estos son los juegos de los que aprendemos y crecemos para que podamos cambiar el curso de los juegos».

Sin embargo, ex Asaltantes El receptor abierto James Jones llamó a Carroll por no darle un vistazo a Kenny Pickett una vez que el juego se salió de control.

«Cuando estás perdiendo la forma en que hemos perdido un par de juegos esta temporada, [you] Pon a Kenny Pickett allí y vea lo que puede hacer,« Jones dijo la edición del 5 de octubre de “Raiders Postjame Live.« “No solo eso, Geno Smith ha estado luchando.

«Así que ahora estás perdiendo un juego y está luchando, y [you’re] Poniéndolo en una situación de pase solo para que cometa otro error. Eso no va a ayudar a su confianza. Poner Kenny Pickett por ahí. No sabemos si Geno Smith es el futuro de este equipo. No lo sabemos «.