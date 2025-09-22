Bill Nye en Unaired End es el episodio de Nye sobre autoritarismo, escuadrón de fusileo

Cuando no es el «tipo de ciencia» Bill es un está salvando la NASA.

Acaba de pasar unos días en Washington, DC, reuniéndose con miembros del Congreso para financiar la administración espacial en medio de llamadas para reducir su presupuesto.

«Esto terminaría con muchas misiones», dice. «Esto es una locura y no en el mejor interés de los Estados Unidos. Sin embargo, hay personas en la administración que trabajan muy duro para cerrar esencialmente la NASA. Hay personas en el Congreso que están retrocediendo, pero necesitan un trato hecho».

Nye no ha colgado su bowtie de «Cience Guy» (lleva uno con una camisa de vestir blanca mientras habla de DC), pero su defensa política toma «más de la mitad» su tiempo. Trabaja casi a tiempo completo como CEO de la Sociedad Planetaria, una organización sin fines de lucro cofundada por Carl Sagan, pero no ha perdido su sentido del humor de obsidiana o amor por la educación científica. Mientras hablamos, se pone sobre la relatividad y ganamos un concurso de aspecto de Steve Martin durante sus días de pie. El 22 de septiembre, será honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su carrera de comedia temprana y su interminable oferta de conocimiento lo llevaron a organizar «Bill Nye the Science Guy», un elemento básico para las clases de la escuela primaria en los años 90 y 2000. Después de completar el show de Sketch de Seattle «casi en vivo», Nye dio una charla entretenida sobre los usos domésticos de nitrógeno líquido bajo el apodo de «ciencias». A partir de ahí, renunció a su trabajo en Sundstrand Data Control y organizó un espectáculo de la naturaleza llamado «Humedales fabulosos» para el estado de Washington. Eso lo llevó a una orden piloto de Disney, y «Bill Nye the Science Guy», con sus locos experimentos y gags de ritmo rápido.

«Hay un viejo dicho: ‘Puedes fingir ser serio, pero no puedes fingir ser divertido'», dice. «Tengo una gran ventaja: soy gracioso, así que ese es un gran primer paso. Soy enérgico y pasé mucho tiempo trabajando diligentemente en mis hilarantes chistes».

Después de que «Science Guy» terminó, Nye regresó en la era de la transmisión con «Bill Nye Saves the World» de Netflix y Peacock «El fin es«, Una serie de seis episodios sobre desastres de finalización mundial. Además de su defensa científica, está trabajando en un nuevo programa, pero revela que hubo un episodio políticamente cargado de» The End Is Nye «que nunca se emitió.

«El séptimo espectáculo que no se nos permitió producir», explica Nye. «Nos desanimaron de terminar el guión, aunque lo hicimos, pero la compañía se negó o decidió no producirlo. Se trataba de autoritarismo. Lo que perdimos en nuestra versión es lo rápido que sucede. Ver lo que sucede en los Estados Unidos ahora, la velocidad a la que las cosas se están rompiendo y el gobierno se está desarmando, no se anticipó».

Como sugiere su título sombrío, «The End Is Nye» mata a su anfitrión a la mitad de cada episodio mientras explica fenómenos como volcanes, bengalas solares y sequías.

«Me ahogo, me enterran, me destrozan las tektitas, me aplastan un asteroide, me electrocutan. Pero el espectáculo autoritario, iba a disparar al escuadrón de disparo», explica.

A pesar del estado del país y la falta de fondos para los programas de ciencias, Nye mira hacia el lado positivo.

«Tienes que ser optimista», dice. «No puedes entrar en el juego pensando que vas a perder. Tenemos que abrocharnos, mantener unidos y producir un producto que la gente quiere. Mis colegas y yo estamos trabajando en eso. Volveremos, pero es un momento muy difícil».