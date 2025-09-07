Bill Nighy, Imelda Staunton, George Mackay, Dominic West en ‘& Sons’

Para Pablo Trapero de Argentina, mejor conocido por su elogiado drama criminal «The Clan», que dirige su primer largometraje en inglés «& Sons», se siente nuevo y familiar.

Una adaptación de la novela homónima de David Gilbert, copriminada por el guionista ganador de un Oscar Sarah Polley («Mujeres hablando») y Trapero, el drama, que se estrena el 7 de septiembre en PELEASe centra en el escritor y el dyer de fama mundial que es sacudido por la desaparición de un amigo cercano. Enfrentando su propia mortalidad, convoca a sus hijos separados en un intento por reconciliarse con ellos. Pero cuando llegan, revela algo demasiado descabellado para creer.

Bill Nighy («Amor, en realidad») interpreta a Dyer, Imelda Staunton («Downton Abbey») Su esposa divorciada mientras Dominic West («The Crown») juega un papel de apoyo fundamental. Dirigen un elenco estelar que incluye a Anna Geislerová («Antropoide»), así como a George Mackay («1917») y Johnny Flynn («Una vida) como los hijos más antiguos, mientras que Noah Jupe (» Un lugar tranquilo «) interpreta a los más jóvenes y.

Si bien ha trabajado en la serie en inglés antes, «Echo 3» para AppletV+ y la madeja multilingüe «Zerozerozero», «& Sons» es la primera película en inglés de Trapero, pero también marca la primera vez que ha trabajado con un número impresionante de actores de ganado y/o nominado en un proyecto en un proyecto. Y en el caso de Nighy y Staunton, Nominado al Oscar para arrancar.

El pedigrí notable también se encuentra detrás de la cámara. Es anotado por ganador del Emmy «El loto blanco«Compositor Cristobal Tapia de Veer. Multi-emmmy ganador de casting Maven Nina Gold («Reno de bebé») reunió el elenco estelar.

Las notas de Trapero: «He estado haciendo películas durante muchos años, y mi elenco, especialmente Bill, Imelda y Dominic, son actores aclamados internacionalmente y bien establecidos. Y, sin embargo, se acercaron a cada línea como si fuera su primera película, con la misma pasión y impulso para dar el mejor rendimiento posible».

En cierto modo, «& Sons» le recuerda su última película «The Quietude» o incluso «The Clan» o «Rolling Family», todos los cuales siempre ha estado profundamente interesado en explorar: «No solo [about] La familia en la que nacemos, pero los lazos que formamos con los que nos rodean. Ese círculo emocional puede ser sus parientes de sangre, sus amigos, sus compañeros de trabajo, es el grupo que nos da un sentido de pertenencia … o, con la misma fuerza, la sensación de no pertenecer a ningún lado «.

Al adaptar la historia, decidió establecerla en el Reino Unido en lugar del entorno original de Nueva York de la novela. «La historia se mueve en una casa ligeramente abstracta, en un entorno algo indefinido. Si bien puede reconocer a Oxford o ciertas partes de Londres, el corazón de la historia se desarrolla en un espacio más ambiguo. Podría ser cualquier casa, en cualquier ciudad, o en este caso, en algún lugar tranquilo y eliminado del ruido, como el campo», explica.

“There was a real sense of care and mutual respect on set,” he relates, adding: “The scenes we were filming didn’t resemble anything I had done before—and the same was true for Bill. Every time we approached a new line, it was about discovering its meaning, its weight. The same went for a close-up or a specific camera movement—finding the value in each choice. That’s what made it so special: we were all experienced professionals, but there was still this deep commitment and a shared desire to Sigue experimentando ”, reflexiona.

Agregar: «Y para sentirse rodeado de personas que se acercan a todo con el mismo tipo de pasión que teníamos cuando estábamos haciendo cortometrajes en la escuela de cine, eso es simplemente increíble».

«& Sons» es producido por Infinity Hill (Axel Kuschevatzky, Phin Glynn y Cindy Teperman), Elevation Pictures con sede en Toronto (Christina Piovesan y Emily Kulasa) y Trudie Styler, Celine Rattray y Jackie Donoe de Maven Pastel.

Trapero también produjo a través de su propia teja, Matanza Cine.