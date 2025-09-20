Bill Maher defiende ‘My Compatriot’ Jimmy Kimmel, Slams ABC

En el «tiempo real» de HBO el viernes por la noche, Bill Maher Rallado detrás Jimmy Kimmelcuyo show nocturno fue suspendido esta semana por ABC, y Maher criticó la red de propiedad de Disney, que hace más de dos décadas canceló la «políticamente incorrecta» de Maher después de sus comentarios sobre los ataques del 11 de septiembre.

Al comienzo de su monólogo en «Real Time», Maher bromeó: «Sé por qué estás feliz esta noche. Todavía estoy en adelante. Oh, Dios mío. Hombre, los presentadores de programas de entrevistas están bajando como éxitos de taquilla en los años 90».

Maher luego abordó el tema de la semana: «Bueno, supongo que todos escucharon a Jimmy Kimmel, mi amigo, mi compatriota. Está enlatado por ABC por los comentarios que hizo sobre el asesino de Charlie Kirk».

«Jimmy, amigo, estoy contigo, te apoyo, y en el lado positivo, ya no tienes que fingir que te gusta Disneyland. Esa siempre fue una gran parte para mí cuando me hice un culo enlatado allí», dijo Maher. También dijo: «Jimmy, déjame decir que hiciste un gran y divertido espectáculo durante dos décadas. Deberías estar orgulloso de eso. Si este disparo te va como lo hizo, obtendrás 23 años en una mejor red».

De hecho, Kimmel no ha sido «despedido». El miércoles, ABC dijo «¡Jimmy Kimmel Live!» estaba «previamente indefinidamente». Variedad informó que Los ejecutivos de Kimmel y Disney están en conversaciones sobre un compromiso para devolver el programa al aire.

Maher, observando que «la vida es jodidamente rara», señaló que el 17 de septiembre fue «24 años hasta el día en que hice comentarios en ABC que me cancelaron de esa red y Jimmy Kimmel tomó mi tragamonedas … Oh, sí, me cancelé antes de cancelar incluso que tuvo una cultura».

Maher hizo referencia a un Variedad Artículo del 30 de septiembre de 2001, encabezado: «La Casa Blanca mantiene el calor en el Maher de ABC». Maher, quien dijo que el artículo está sobre su muro, dijo: «Esta mierda no es nueva. Es peor, llegaremos a eso, pero ya sabes, ABC, son estables. ABC defiende» siempre estar cavado «.

En septiembre de 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, Maher dijo sobre el «políticamente incorrecto» de ABC que Estados Unidos había sido «cobarde» en su respuesta militar a diferencia de los terroristas que volaron aviones al Centro Mundial Trade. «Hemos sido los cobardes que lanzaron misiles de crucero desde 2,000 millas de distancia. Eso es cobarde», dijo. «Permanecer en el avión cuando llega al edificio, di lo que quieras al respecto, no es cobarde». En respuesta, los anunciantes, incluidos Sears y FedEx, sacaron comerciales del programa.

Un día después, Maher se disculpó. «De ninguna manera tenía la intención de decir, ni he pensado, que los hombres y mujeres que defienden a nuestra nación en uniforme son todo menos valientes y valientes, y ofrezco mis disculpas a cualquiera que se haya equivocado», dijo. Sin embargo, mientras que ABC mantuvo «políticamente incorrecto» en el aire por un tiempo, después de la continua resistencia de los anunciantes, canceló el espectáculo en junio de 2002.

En el show de HBO el viernes, Maher también hizo referencia a la amenaza directa que el presidente de la FCC, Brendan Carr, hizo contra ABC y sus afiliados si no no «tomaron medidas» En Kimmel (es decir, quite su espectáculo del aire). «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil», dijo Carr en un podcast conservador.

«No estoy intimidado por la FCC», dijo Maher. (HBO, a diferencia de las estaciones de televisión de transmisión, no está sujeto a la supervisión regulatoria de la FCC). Maher luego agregó: «Y si el presidente Trump está mirando, tengo una cosa que decirte. ¿Has perdido peso?

Maher continuó: «Pero quiero decir, esta intimidación a la derecha es tan hipócrita. Quiero decir que todos están asustados ahora, y todos están tratando de kowtow. ‘Buenos días América’ ahora está cambiando su nombre a ‘Buenos días América, incluso la escoria que no votó por Trump'».

El presentador del programa de entrevistas dijo: «La FCC dice que irán después de tal vez la próxima vista». El jueves, Carr dijo en un programa de radio: «Creo que vale la pena que la FCC analice si ‘la vista’ y algunos de los programas que todavía ha calificado como programas de noticias de buena fe y, por lo tanto, exime del régimen de igualdad de oportunidades que el Congreso ha establecido». Los anfitriones de «The View» de ABC no discutió la suspensión de Kimmel por parte de su red el jueves y las transmisiones del viernes.

«Soy amigable con las damas en ‘The View’, pero no dijeron nada sobre esto esta semana, nada. Sabes, porque nunca ha sido lo suyo en los problemas», dijo Maher. «Es solo, ya sabes, es solo un espectáculo de fiesta optimista. Por eso contrataron a personas llamadas Joy [Behar] y soleado [Hostin] y whoopi [Goldberg]. Chicas, déjame decirte: Salir fuerte, ¿de acuerdo? No te matará. ¡Prometo! Me ha pasado y puedo salir después de este espectáculo. No lo sabemos. No lo sabemos «.

A raíz de la suspensión de Kimmel por ABC, otros anfitriones actuales y anteriores nocturnos han expresado su apoyo para él, incluida Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers, Jon Stewart y David Letterman.

– Brian Steinberg contribuyó a este artículo.