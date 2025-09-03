Bill Gates reveló el trabajo imposible para ser reemplazado por AI durante los próximos 100 años, ¿interesado por desviarse?

Yakarta, Viva – Inteligencia artificial (AI) ahora está cambiando la forma en que trabajamos a gran escala. Desde oficinas, industrias creativas, hasta fábricas, la automatización está reemplazando cada vez más los roles hombre.

Sin embargo, en medio de los temores de millones de pérdidas trabajarLas noticias impactantes surgieron de una de las figuras tecnológicas más grandes del mundo, a saber, Bill Gaprueba.

El fundador de Microsoft expresó recientemente una visión única del trabajo futuro.

Según él, hay uno profesión Que aún pertenecerá a los humanos, incluso en los próximos cien años. El trabajo es la programación.

Anteriormente, Bill Gates admitió abiertamente que también sentía los mismos disturbios que muchas personas relacionadas con la influencia de la IA. «También tengo miedo», dijo en una entrevista con Francia Inter, según lo citado por Le Ravi el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Pero, por otro lado, Gates también enfatizó que la IA tiene mucho potencial positivo. El Foro Económico Mundial estima que la IA puede causar una pérdida de alrededor de 85 millones de empleos en todo el mundo en 2030.

Sin embargo, también se espera que esta nueva tecnología cree alrededor de 97 millones de roles nuevos en varios sectores. Si se gestiona adecuadamente, esta transformación puede proporcionar más trabajadores del tiempo libre, al tiempo que aumenta la productividad global.

¿Por qué la programación sigue siendo 100% humana?



Ilustración usando una computadora portátil en un colchón.

Entre las muchas profesiones, Gates destacó que la programación tiene una resistencia única a la automatización completa. Según él, hay naturaleza humana que no puede ser imitada por máquinas, a saber, la creatividad y la evaluación.

AI es capaz de automatizar tareas rutinarias, como el código de depuración. Pero el núcleo de la programación es la resolución innovadora de problemas y la creación de nuevas soluciones, lo que requiere una visión humana.

La codificación no es solo una cuestión de escribir comandos, sino comprender problemas complejos y compilar respuestas en el objetivo. Como Gates enfatizó, este trabajo implica un salto creativo y una intuición que no puede ser replicada por algoritmos.

¿Cómo cambia la IA otras profesiones?

Los programadores están más protegidos, pero otras profesiones enfrentan diferentes desafíos. Gates ejemplifica el campo de la energía y la biología, donde la experiencia humana sigue siendo muy importante debido a los aspectos éticos y las consideraciones complejas.

Por el contrario, los trabajos como asistentes administrativos o diseñadores gráficos son más vulnerables a los afectados generativos. La máquina puede realizar tareas de rutina en este campo más rápido y más barato, por lo que los trabajadores deben encontrar nuevas formas de agregar valor a su papel.

La investigación de Francia Travail también enfatiza la importancia del pensamiento crítico humano y la capacidad de resolver problemas complejos. Ambas habilidades serán una «fortaleza» del dominio de la IA en los campos técnicos.