Bill Gates dijo que Jago Ai no salvará el gen Z del estado de desempleo, ¿por qué?

Yakarta, Viva – En medio del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (AI), la generación más joven se enfrenta a una nueva realidad en el mundo del trabajo. Nuevos graduados que solían ser tan optimistas sobre el comienzo de una carrera, ahora en realidad golpeados por la ansiedad.

Leer también: ¡La penetración de Internet de Indonesia es del 80 por ciento! Millennial y Gen Z dominan



Porque no solo trabajar Técnico, pero también la posición de nivel de entrada que ha sido una puerta de carrera, ahora está siendo desplazada por el algoritmo y el sistema de automatización.

La Generación Z, que creció en la era digital y está familiarizada con la tecnología, había considerado la IA como el arma principal para competir en el mercado laboral. Pero la realidad en el terreno muestra que el dominio de la IA solo no es suficiente para garantizar la estabilidad del trabajo.

Leer también: Los solicitantes de empleo frustrados llenos de gente, sus entrevistadores no fueron HRD, ¡sino AI!



De hecho, el fundador del fundador de Microsoft, Bill Gatesreconocer que Gen Z Tal vez no será seguro, a pesar de que son muy buenos para usar esta tecnología.

La IA no es una garantía segura de la interrupción laboral

Leer también: 10 trabajos de nivel de entrada previsto para ser reemplazados por IA en 2030



Bill Gates dio consejos a los nuevos graduados, a saber, para aprovechar las herramientas de IA, pero no espere que la condición del mercado laboral sea estable. Dijo que el sistema inteligente actualmente está abriendo oportunidades que son «divertidas y empoderadoras», como reveló a CNN.

Sin embargo, eso no significa que los graduados ambiciosos obtengan de inmediato los trabajos de sus sueños solo porque pueden usar IA. La competencia sigue siendo ajustada.

«Adoptar [AI]Y después de su desarrollo, será muy, muy importante «, dijo Gates, según lo citado por Fortune, jueves 7 de agosto de 2025.» Pero eso no garantiza que no experimentaremos mucha dislocación. «

Gates agregó que sus recomendaciones para los jóvenes no cambiaron. «Mantente curioso, lee mucho y usa las últimas herramientas», dijo.

El trabajo de nivel de entrada se encoge, AI se hace cargo

Los datos muestran que el mercado laboral de nivel de entrada en los EE. UU. Ha experimentado una contracción de alrededor del 35% desde enero de 2023. La posición que se reemplaza fácilmente por IA se ve afectada por el mayor impacto. No es de extrañar que los solicitantes de empleo de la Generación Z se quejaron en Tiktok sobre la cantidad de correos electrónicos de rechazo que recibieron y llamaron al mercado laboral actual como «dañado».

Una encuesta revela que el 49% de los solicitantes de empleo de la Generación Z en los Estados Unidos creen que la IA ha reducido el valor de su título educativo. Mientras tanto, la tasa de desempleo para los graduados universitarios en los últimos 12 meses hasta mayo aumentó por encima del 6%, más alta que la tasa de desempleo nacional de alrededor del 4%.

Los síntomas del desplazamiento del papel del nivel de entrada incluso se han sentido en varias industrias. En la firma de inversión mundial de Carlyle, el trabajo principiante que se realizó manualmente, como buscar artículos a través de Google o solicitar documentos, ahora es manejado por AI. La compañía ahora prefiere emplear empleados de nivel junior que puedan verificar la precisión del trabajo de IA.

El CEO de la compañía de consultores de Columbus Futurety, Bill Balderaz, admitió en el Wall Street Journal que decidió no reclutar pasantías de verano, y decidió usar ChatGPT para compilar una copia de las redes sociales de su compañía.

Estrategia de cambio de Gen Z: seleccione la vía no tradicional

Respondiendo a estos desafíos, muchos miembros de la Generación Z comenzaron a cambiar. Comenzaron a mirar los sectores de trabajo que eran más resistentes a la interrupción, como el trabajo físico, los trabajos basados en las relaciones humanas, a los roles que requieren un toque de creatividad y empatía.

Una encuesta de 1,000 trabajadores de Gen Z encontró que el 53% de ellos ahora están interesados en habilidades o trabajos de licencia, como construcción, instalaciones eléctricas y carpintería. Por ejemplo, los pares de ascensores pueden generar hasta seis dígitos de ingresos sin la necesidad de una licenciatura.

El trabajo con una alta interacción humana también es el objetivo, incluidos trabajadores de la salud, educadores y trabajadores sociales. Este tipo de profesión se considera más difícil de ser reemplazada por AI y da una sensación de seguridad y significado en el trabajo.

La era de la IA de hecho abrió muchas oportunidades, pero también trajo grandes ondas de interrupción al trabajo tradicional. Bill Gates podría ser cierto, dominar la IA es importante, pero no una garantía.

La Generación Z, que originalmente se conoció como la generación hecha más lista, ahora tiene una adaptación más ágil. Dar la bienvenida al futuro del trabajo significa no solo la tecnología de aprendizaje, sino que también comprende los cambios en los paisajes económicos y abriéndose a las carreras profesionales no convencionales que han sido menos vislumbradas.